«Искусство книги»: белорусские издатели победили в престижном конкурсе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские издатели стали лучшими на престижном конкурсе «Искусство книги», сообщает «МИР 24». Они завоевали сразу 20 наград.

Успеха издатели добились в таких номинациях, как «Содружество», «Моя страна» и «Книга для детей». Гран-при достался энциклопедии в трех томах, посвященной белорусскому поэту Янке Купале.

По количеству наград Беларусь занимает на конкурсе первое место. Дипломы победителям вручат на Московской международной книжной выставке-ярмарке в сентябре.

«Мы в Беларуси делаем книгу не для себя, не для конкурса, не для выставки, мы делаем книгу для человека, для людей. На конкурс действительно представляются книги оригинальные по содержанию, тематике, идее. Это очень важно. По оформлению книги, и конечно, по ее социальному звучанию», – говорит директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» Владимир Андриевич.

Конкурс «Искусство книги» среди стран СНГ прошел уже в 16 раз, в этом году в Баку.