Ради жены тренер по дзюдо взялся вести женский фитнес, и теперь ее засыпают комплиментами

Источник материала: Tut.by

Ирина Громыко — многодетная мама, которая начала регулярно заниматься спортом только после рождения третьего ребенка. Поводом стал спор с мужем-тренером, который подстегивал жену вопросами: «Слабо или не слабо?» Теперь 33-летняя Ирина занимается спортом каждый день. «Тренируюсь в охапку с тремя детьми», — шутит минчанка. Как находить время на себя и почему спорт укрепляет семейные отношения — в материале GO.TUT.BY.