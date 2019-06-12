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Ради жены тренер по дзюдо взялся вести женский фитнес, и теперь ее засыпают комплиментами

13.06.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ирина Громыко — многодетная мама, которая начала регулярно заниматься спортом только после рождения третьего ребенка. Поводом стал спор с мужем-тренером, который подстегивал жену вопросами: «Слабо или не слабо?» Теперь 33-летняя Ирина занимается спортом каждый день. «Тренируюсь в охапку с тремя детьми», — шутит минчанка. Как находить время на себя и почему спорт укрепляет семейные отношения — в материале GO.TUT.BY.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Семейство дзюдоистов

 
 
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