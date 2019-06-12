Назван самый ценный игрок Кубка Стэнли-2019

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райли выиграл приз «Конн Смайт Трофи» как самый ценный хоккеист плей-офф Кубка Стэнли 2019 года после того, как его «Блюз» переиграли «Бостон Брюинз» в седьмом матче финальной серии, сообщает официальный сайт НХЛ.



Фото: nhl.com/ru

Центрфорвард, приобретенный 1 июля 2018 года в результате обмена из «Баффало Сэйбрз», стал лучшим бомбардиром команды в плей-офф с 23 (8+15) очками в 26 матчах. В четвертой встрече финала против «Бостона» он оформил дубль, в том числе забросив победную шайбу, в пятом матче (2:1) открыл счет, в шестом (1:5) забил единственный гол своей команды, а в седьмом открыл счет в первом периоде. В предыдущий раз в четырех матчах финала подряд забивать удавалось Уэйну Гретцки в 1985 году.

О’Райли не играл в плей-офф с 2014 года, когда в составе «Колорадо Эвеланш» он набрал 6 (2+4) очков в семи матчах серии первого раунда против «Миннесоты Уайлд».

С 77 (28+49) очками О’Райли также стал лучшим бомбардиром «Блюз» в регулярном чемпионате и помог команде подняться с последнего места в лиге (3 января) до третьей позиции Центрального дивизиона. Также он стал лидером лиги по числу выигранных вбрасываний (1086) и занял восьмое место по проценту выигранных вбрасываний (56,9%) среди игроков, встававших на точку не менее 400 раз.

Вдобавок к роли лидера на льду О’Райли взял на себя роль лидера в раздевалке, о чем говорил тренер Крэйг Берубе. Также форвард отличался стабильностью — по пути к Кубку Стэнли он только раз оставался без очков в двух и более матчах подряд.