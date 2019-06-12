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Даст фору молодым. Посмотрите на 67-летнюю маму Наоми Кэмпбелл, которая рекламирует купальники

13.06.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В свои 49 лет суперзвезда подиума 90-х Наоми Кэмпбелл выглядит потрясающе: она по-прежнему остается востребованной моделью: сотрудничает с брендами и  продолжает появляться на обложках авторитетных глянцевых изданий. Но мама модели, 67-летняя Валери Моррис-Кэмпбелл, от дочери не отстает. 

Женщина стала лицом рекламной кампании, примерив яркие купальники, изящные летние платья и легкие костюмы с принтами от бренда JD Williams. Съемка прошла в солнечной Греции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от JD Williams (@jdwfashion)

В интервью британскому изданию The Telegraph Валери отметила:

— Как я отношусь к позированию в купальниках в 67 лет? Да почему бы и нет?!  Старение не означает, что я должна прятать свое тело, выходя на пляж в отпуске. Для меня старение — это уверенность и чувство комфорта в том, как я себя чувствую и выгляжу. 

Напомним, это далеко не первый раз, когда Валери работает в качестве модели. В конце 2018 года она вместе с дочерью появилась в рекламе Burberry, приуроченной к Рождеству. 

Аккаунт Валери в инстаграме довольно популярный, на него подписано 69 тысяч человек. Она очень близка с Наоми и постоянно загружает совместные фото с отдыха, показов, делится обложками журналов с изображением дочери, которыми особенно гордится. 

 
 
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