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Теннисный турнир в Лиде собрал участников из 15 стран. В том числе из Японии, Бразилии и Австралии (видео)
Источник материала: Lida.Info
На открытых грунтовых кортах спортивного теннисного клуба «Lida Drive Plus» прошёл международный сеньорский турнир «Lida Open 2019».
Мужчины и женщины в возрасте от «35+» до «75+» лет разыгрывали чемпионские кубки в одиночных, парных и смешанных разрядах по возрастным категориям. Cреди победителей есть и белорусские теннисисты.
С каждым годом популярность соревнований растёт, а география участников расширяется. На минувшей неделе турнир посетили около 100 теннисистов-сеньоров из разных стран. Поклонники игры смогли не только окунуться в атмосферу соперничества и спортивного азарта, но и насладились гостеприимством организаторов, имели возможность посетить достопримечательности Гродненской области, а также просто получили удовольствие от общения в неформальной душевной обстановке.
Представляем Вашему вниманию победителей турнира в каждой возрастной категории:
МУЖЧИНЫ. Одиночный разряд
35: Alexander PETKEVITCH (BLR)
МУЖЧИНЫ. Парный разряд
45: Dmitry ANIKIN (RUS) / Valeriu MINDRU (MDA)
ЖЕНЩИНЫ. Одиночный разряд
45: Alekandrina SERDYUKOVSKAYA (SRB)
ЖЕНЩИНЫ. Парный разряд
МИКСТ. Смешанный разряд
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Теннисный турнир в Лиде собрал участников из 15 стран. В том числе из Японии, Бразилии и Австралии (видео)
На открытых грунтовых кортах спортивного теннисного клуба «Lida Drive Plus» прошёл международный сеньорский турнир «Lida Open 2019». Мужчины и женщины в возрасте от «35+» до...
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