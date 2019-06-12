Теннисный турнир в Лиде собрал участников из 15 стран. В том числе из Японии, Бразилии и Австралии (видео)

Источник материала: Lida.Info





На открытых грунтовых кортах спортивного теннисного клуба «Lida Drive Plus» прошёл международный сеньорский турнир «Lida Open 2019».

Мужчины и женщины в возрасте от «35+» до «75+» лет разыгрывали чемпионские кубки в одиночных, парных и смешанных разрядах по возрастным категориям. Cреди победителей есть и белорусские теннисисты.

С каждым годом популярность соревнований растёт, а география участников расширяется. На минувшей неделе турнир посетили около 100 теннисистов-сеньоров из разных стран. Поклонники игры смогли не только окунуться в атмосферу соперничества и спортивного азарта, но и насладились гостеприимством организаторов, имели возможность посетить достопримечательности Гродненской области, а также просто получили удовольствие от общения в неформальной душевной обстановке.

Представляем Вашему вниманию победителей турнира в каждой возрастной категории:

МУЖЧИНЫ. Одиночный разряд

35: Alexander PETKEVITCH (BLR)

45: Andrzej GASIENICA-ROJ (POL)

50: Mikhail KOZLOV (RUS)

55: Alexey KARPENKO (RUS)

60: Franc NUNIKYAN (RUS)

65: Eduardo Rios ALMEIDA (BRA)

70: Viktor NUTOVTSEV (GER)

МУЖЧИНЫ. Парный разряд

45: Dmitry ANIKIN (RUS) / Valeriu MINDRU (MDA)

55: Alexey KARPENKO (RUS) / Franc NUNIKYAN (RUS)

65: Uladzimir KRUTSKO (BLR) / Anatoli TSIKHANOVICH (BLR)

ЖЕНЩИНЫ. Одиночный разряд

45: Alekandrina SERDYUKOVSKAYA (SRB)

55: Tatiana YUKHVID (BLR)

ЖЕНЩИНЫ. Парный разряд



35: Alena JAHARAVA (BLR) / Natallia LEMIASHEUSKAYA (BLR)

МИКСТ. Смешанный разряд



45: Sergey KERBS (RUS) / Alekandrina SERDYUKOVSKAYA (SRB)

50: Franc NUNIKYAN (RUS) / Marina ZAKURDAEVA (RUS)

55: Elvira SHMIROVA (BLR) / Anatoli TSIKHANOVICH (BLR)