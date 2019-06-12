ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теннисный турнир в Лиде собрал участников из 15 стран. В том числе из Японии, Бразилии и Австралии (видео)

13.06.2019 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

Теннисный турнир в Лиде собрал участников из 15 стран. В том числе из Японии, Бразилии и Австралии (видео)

На открытых грунтовых кортах спортивного теннисного клуба «Lida Drive Plus» прошёл международный сеньорский турнир «Lida Open 2019». 

Мужчины и женщины в возрасте от «35+» до «75+» лет разыгрывали чемпионские кубки в одиночных, парных и смешанных разрядах по возрастным категориям. Cреди победителей есть и белорусские теннисисты.

С каждым годом популярность соревнований растёт, а география участников расширяется. На минувшей неделе турнир посетили около 100 теннисистов-сеньоров из разных стран. Поклонники игры смогли не только окунуться в атмосферу соперничества и спортивного азарта, но и насладились гостеприимством организаторов, имели возможность посетить достопримечательности Гродненской области, а также просто получили удовольствие от общения в неформальной душевной обстановке.

Представляем Вашему вниманию победителей турнира в каждой возрастной категории:

МУЖЧИНЫ. Одиночный разряд

35:  Alexander PETKEVITCH (BLR)
45:  Andrzej GASIENICA-ROJ (POL)
50:  Mikhail KOZLOV (RUS)
55:  Alexey KARPENKO (RUS)
60:  Franc NUNIKYAN (RUS)
65:  Eduardo Rios ALMEIDA (BRA)
70:  Viktor NUTOVTSEV (GER)

МУЖЧИНЫ. Парный разряд

45:  Dmitry ANIKIN (RUS)  /  Valeriu MINDRU (MDA)
55:  Alexey KARPENKO (RUS)  /  Franc NUNIKYAN (RUS)
65:  Uladzimir KRUTSKO (BLR)  /  Anatoli TSIKHANOVICH (BLR)

ЖЕНЩИНЫ. Одиночный разряд

45:  Alekandrina SERDYUKOVSKAYA (SRB)
55:  Tatiana YUKHVID (BLR)

ЖЕНЩИНЫ. Парный разряд

35:  Alena JAHARAVA (BLR)  /  Natallia LEMIASHEUSKAYA (BLR)

МИКСТ. Смешанный разряд

45:  Sergey KERBS (RUS)  /  Alekandrina SERDYUKOVSKAYA (SRB)
50:  Franc NUNIKYAN (RUS)  /  Marina ZAKURDAEVA (RUS)
55:  Elvira SHMIROVA (BLR)  /  Anatoli TSIKHANOVICH (BLR)

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На открытых грунтовых кортах спортивного теннисного клуба «Lida Drive Plus» прошёл международный сеньорский турнир «Lida Open 2019».  Мужчины и женщины в возрасте от «35+» до...
 

Новости дня
Новости разные
 
США готовы направить в Польшу дополнительно около 1000 военнослужащих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Lida.Info
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • часы майкл корс женские официальный в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика