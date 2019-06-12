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Мужчина утонул в реке в Браславском районе
13.06.2019 08:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Мужчина 1977 года рождения утонул в реке возле деревни Гавриловцы Браславского района, сообщает
Тело погибшего обнаружили и вытащили из воды работники ОСВОДа. Причины произошедшего выясняются.
ОСВОД напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде и контроля за детьми у водоемов.
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Трагедия произошла 12 июня днем.
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