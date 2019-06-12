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Мужчина утонул в реке в Браславском районе

13.06.2019 08:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мужчина утонул в реке в Браславском районе
Фото из открытых источников

Мужчина 1977 года рождения утонул в реке возле деревни Гавриловцы Браславского района, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Тело погибшего обнаружили и вытащили из воды работники ОСВОДа. Причины произошедшего выясняются.

ОСВОД напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде и контроля за детьми у водоемов. 

Мужчина утонул в реке в Браславском районе
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