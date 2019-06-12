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«Цветные стеклоблоки спрятали котельную и санузел». Новая история на конкурс «Моя кухня-3»

13.06.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» продолжаем публиковать читательские истории в рамках третьего сезона проекта «Моя кухня». Сегодня показываем, как оригинально можно подойти к ремонту кухни в частном доме. Все это — за 20 тысяч рублей с небольшим.

Своими лайфхаками делится читательница Евгения из Смолевичей:

— Наша кухня совмещена с гостиной, но в процессе перепланировки я все же решила отделить кухню и обеденную группу от остальной части комнаты.

Над планировкой, как вы поняли, впрочем как и над дизайном, я колдовала сама.


План столовой

Самые серьезные сложности возникли со штукатуркой: обратившись в несколько фирм и посмотрев предложенные образцы, решили делать все сами. Ни один из предложенных вариантов даже близко не походил на то, что хотелось видеть в итоге.


Проект

Посмотрели много мастер-классов в интернете, взяли на пробу разные материалы, и процесс пошел. Грунтовка, первый слой штукатурки, второй текстурный слой, грунтовка под покраску, покраска в темный цвет, тонировка разбавленной бронзой трех оттенков, финишная прокраска выступающих элементов валиком и губкой — весь этот процесс занял неделю.


В процессе ремонта

Что касается гарнитура, тут мы с мужем единогласно влюбились в «Эри» графитового цвета от компании «ГеосИдеал».


Фальшбалки на потолок крепили тоже своими руками, предварительно их перекрасив (нужного нам цвета в Беларуси не нашлось). После уже заказали установку натяжного потолка.


Выстраданную мной подвесную конструкцию для бокалов над столом делали на заказ из металла и МДФ в цвет фасадов кухни. Крепили ее сами. Со светильниками тоже справились самостоятельно. Теперь, не вставая из-за стола, можно выбрать понравившуюся кружку или бокал, а висящие в середине светильники-бутылки из цветного стекла отлично освещают стол.


На данный момент в процессе изготовления находится прозрачный стеллаж с аквариумом, а также подиум, на который в итоге поднимется стол. Рядом с ним появятся любимые мной и мужем барные стулья, мягкий уголок и дополнительное место для хранения пакетов с пакетами.


Место духового шкафа и плиты на «полуострове» определилось сразу: гости у нас бывают часто, и в процессе посиделок я постоянно что-то доготавливаю, помешиваю. Не хотелось отрываться от общения и стоять к ним спиной.


Полочку для сушки посуды делали на заказ. Когда проектировался гарнитур, учитывалось ее расположение относительно мойки — вода с тарелок в итоге стекает в раковину.


Расскажу немного о цветных, текстурных стеклоблоках. За ними спрятаны котельная, стирально-сушильная машина, хозяйственные стеллажи и дополнительный санузел. Вечером можно выключить основной свет, включить лампочку в котельной, и тогда обеденная группа сразу наполняется цветными бликами.


Смета:

Кухонный гарнитур со столешницей из акрила и установкой 14 100 рублей
Мойка и смесители 465 рублей
Натяжной потолок 298 рублей
Техника 4 740 рублей
Светильники 400 рублей
Материалы для штукатурки 300 рублей
Фартук (плитка с укладкой) 370 рублей
Итого 20 673 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Сегодняшняя кухня как произведение искусства, кухня с приставкой арт: современная и классическая по силуэту. Интересные решения в отделке и декоре интерьера сделали эту кухню по-настоящему замысловатым арт-объектом. А тщательно продуманные системы хранения и функциональная планировка — комфортным.

Спокойная цветовая гамма интерьера (в основном это припыленные серо-бежевые оттенки) ассоциируется с умиротворением и домашним уютом, а контраст достигается за счет темных фасадов кухонной мебели: он выигрышно смотрится со стенами и сдержанными акцентами «лофта».

Чтобы создать яркий, но не перегруженный интерьер, советую делать акцент на мебели и декоре, а основные плоскости, стены и полки — оставлять нейтральными.

Обязательно вводите в такие интерьеры немного дерева, это их оживляет и придает уют. И не стоит боятся серых цветов в отделочных материалах: они смотрятся нейтрально, и небанально. Ну, и про чувство меры нужно не забывать. И удачи в конкурсе.

Партнер проекта:


Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни», входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

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Показываем, как оригинально можно подойти к ремонту кухни в частном доме, имея 20 тысяч рублей. *Партнерский материал
 
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