Дополненная реальность. Что покажут на церемонии открытия Европейских игр?

Источник материала: Аргументы и факты

Какое шоу обещают показать организаторы? Кто выступит на церемонии? Чем удивят Европу белорусы? Об этом – в материале «АиФ».

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Мультиспортивный форум начнется с торжественной церемонии открытия, которую будут смотреть во всем мире. Подрядчиком мероприятия выступила организация, входящая в компанию известного российского композитора Игоря Крутого.

Шоу, приуроченное к открытию европейского первенства, организаторы планируют сделать зрелищным с помощью современных технологий, в том числе и дополненной реальности. На сцену спортивной арены выйдут популярные артисты, среди которых оперные звезды Анна Нетребко и Димаш Кудайберген. Хедлайнером выступит звезда мирового уровня, чье имя организаторами держится пока в секрете. И, конечно, изюминкой мероприятия, как обычно в таких случаях, станет парад атлетов. В нем примут участие спортсмены из всех 50 стран Европы, участвующих в Играх.

В церемонии будут задействованы более 1,3 тыс. человек. Как рассказала начальник отдела по организации проведения церемоний открытия и закрытия фонда «Дирекция II Европейских игр» Олеся РУЛЬКОВА, идея церемонии открытия – рассказать всему миру о Беларуси и ее истории. Сценарий разрабатывался российско-белорусскими специалистами.

Зрители Церемонии окунутся в праздничную атмосферу таинственного Купалья, увидят людей, благодаря которым о Беларуси знают во всем мире. Олеся Рулькова отметила, что работы по монтажу сценического оборудования идут по плану: смонтирована тросовая дорога, работают бригады по наладке света и установке звука. По ее словам, каждый день на стадионе «Динамо» ведется тестирование различного оборудования и техники. Например, сцена будет вращаться на 360 градусов так, чтобы зрители с любой точки, где бы они ни сидели, смогли все увидеть.



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Одним из наиболее трогательных моментов станет прибытие на стадион «Пламени мира» – финальный этап 50-дневной Эстафеты огня.

ЧТО ПОЧЁМ?

Билеты на церемонию открытия еще есть в продаже, однако большинство уже раскуплено. Цены начинаются от 75 рублей и доходят до 300. Начало мероприятия запланировано на 21 июня, на 8 часов вечера, но организаторы просят зрителей приезжать заблаговременно.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.