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«Не верь - облапошат. Не проси - бесполезно». Вся правда о декрете и выходе из него от дважды мамы

13.06.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Месяц назад я вышла на работу после декретного отпуска. Коллеги при встрече говорили: «С возвращением! Прими наши поздравления!», а я отвечала: «Я скорее готова принять соболезнования…». Наш колумнист Елена Радион сегодня рассказывает о том, с чем сталкиваются декретницы… И экс-декретницы.


Выход на полноценную работу после трех лет размеренного домашнего образа жизни — это удар по организму. Ведь из-за того, что маме надо работать, маленький ребенок не начал сам по утрам вставать, одеваться, готовить себе омлет на завтрак и уходить в садик, закрыв за собой дверь своим ключом. То есть рабочая деятельность возникает не вместо, а вместе: параллельно с привычными домашними делами и заботами.

Я уже однажды говорила, что у меня есть возможность сравнить два совершенно разных декретных отпуска: декрет № 1, когда я вышла на работу через 1 год, и декрет № 2, когда я максимально использовала данное мне время. Поэтому я готова обсудить все вопросы, которыми женщины задаются, когда собираются в декрет.

Три года: это много или мало?

Говорят, русскому человеку одна бутылка водки — в самый раз, две — много, а три — мало.

Так и декретный отпуск: когда выходишь на работу в течение года, есть ощущение выполненного долга — ты прошла через все прелести новоиспеченного материнства, через сцеживание молока и кормление грудью, ты видела первые шаги и слышала первые слова, ты мучилась с введением прикорма и мокрыми ползунками… С другой стороны, ты еще в рабочей форме, тебя не успели забыть, и можно естественным образом вписаться в рабочую рутину.

Тогда все смотрели на меня, как на героиню: как она справляется? Но у меня был тайный козырь в рукаве — это неработающие бабушка и дедушка, и мой ребенок был их единственный внук. Нет, меня никто не отрывал силой от сына, но я была молодая, бестолковая и беспокойная, меня постоянно куда-то несло, потому что казалось, что где-то в мире без меня происходит что-то важное: я рвалась зарабатывать деньги, хотела учиться и путешествовать, бежала в аспирантуру, на курсы вождения, на научные конференции и семинары по гендерным вопросам…

Отпустило меня лет через пять, когда стало понятно, что мои амбиции — это иллюзия, карточный домик, за который никто не даст и ломаного гроша. Я как будто протрезвела, глаза открылись не только на порядок вещей, но и на то, что для сына я фактически стала приходящей матерью. А поскольку мужа к тому времени у меня уже давно не было (и это единственная потеря тех лет, о которой я ни разу в жизни не пожалела), то отношения с сыном вышли на первый план.


Декрет № 2 стал для меня работой над ошибками. Но, во-первых, рядом уже не было заботливых бабушки и дедушки. Во-вторых, шишки на лбу и мозоли на сердце мне напоминали, что я ничего не упускаю, даже если я куда-то не успела. Внутреннее спокойствие, интересные занятия и новые впечатления можно найти в непосредственной близости от себя, и для этого не надо все бросать и ехать за тысячи километров, не надо ничем жертвовать, не надо платить большие деньги, достаточно просто внимательно осмотреться. Так что я с легким сердцем засела дома, как в бункере, забаррикадировалась изнутри и решила, что раньше чем через три года никуда не выйду.

Наверное, именно так чувствуют себя мужчины, которые уходят от суеты цивилизации в буддистские монахи. Минимум общения, фиксация на радостях ежедневной рутины, простые механические действия по расписанию, а также наличие объекта почитания, которому можно посвятить душу, только у женщины вместо Будды — ребенок. Короче, никакой разницы. Так что женщины гораздо комфортнее устроились: им не нужно придумывать уважительный повод для изоляции, они могут просто родить очередного ребенка и уйти в декретный отпуск.

Однако после двух лет мне стало стыдно, что я лоботрясничаю. Ребенок подрастает, может сам поесть с общего стола, сам поиграть с игрушками и даже сам сходить на горшок. Наступает момент, когда маме дома еще очень хорошо, а ребенку уже скучно. Он хочет видеть и познавать окружающий мир. Так что затворничество заканчивается и начинается активная социальная жизнь: походы на развивающие занятия, в адаптационные группы, на детские театральные представления и в игровые центры. Становится очевидно, что все то же самое ребенок может делать в течение дня в сопровождении любого взрослого, не только мамы. Выходит, маме пора на работу?

И вот здесь возникает эффект третьей бутылки водки, потому что мама уже вошла во вкус. Налажен режим дня, составлено расписание на неделю: прогулки, встречи в песочнице, чаепития с единомышленниками, кружки и прочие важные мероприятия. Работа в этот напряженный график не вписывается. Кроме того, именно через три года понимаешь, что незаменимых у нас нет, рабочий коллектив без тебя недолго мучился, и отряд не заметил потери бойца.

Из соображений непрерывности карьеры, если таковая имеется, при желании можно вернуться на работу сразу после рождения ребенка. У нас в стране три года — это возможность, а не приговор. Одна моя знакомая вышла из декретного отпуска через пару недель, оставляя новорожденного сына с няней, несмотря на то, что на оплату услуг няни уходило две трети зарплаты. Тогда я сказала, что, может быть, было бы рациональнее посидеть дома. Но она ответила, что если уйдет в декретный отпуск, то потеряет хорошую, высокооплачиваемую работу в частной фирме, поэтому лучше отдавать зарплату на няню, но сохранить место. С другой стороны, если зарплата немногим выше пособия, а близких родственников пенсионного возраста нет в шаговой доступности, то женщинам некуда деваться, даже если есть желание и необходимость поработать.

Выходит, что каждая женщина все равно сама выбирает свой «срок» исходя из индивидуальных вводных данных, поэтому здесь нет однозначного ответа. Лично про себя могу сказать наверняка лишь одно: провести три года дома и видеть, как растет твой ребенок, это эксклюзивное удовольствие, которое можно оценить по достоинству, только если до этого ты была в шаге от того, чтобы тебя пристрелили, как загнанную лошадь.


Финансовый вопрос: это дорого или дешево?

Самый насущный вопрос, который беспокоит женщину перед выходом в декретный отпуск, это вопрос финансового обеспечения. Кто должен поддерживать женщину финансово в этом благородном деле и до какой степени?

С вопросом «кто?» у нас проблем не возникает. Пусть государственная помощь не так значительна, как хотелось бы, пусть временами встречаются безответственные отцы, равнодушные бывшие мужья и недоступные бабушки и дедушки, но в целом есть какое-то всеобщее понимание того, что женщине надо помогать всем миром.

А вот вопрос «до какой степени?» вызывает споры. На одном из форумов прочитала письмо женщины, которую отругал муж за то, что она на деньги, которые ей выплачиваются в качестве ежемесячного пособия, купила себе платье, брюки и французские духи. Женщина спрашивала: «Неужели я не имею права потратить свое пособие так, как вздумается?».

Читательницы форума вынуждены были признать, что с французскими духами авторша перегнула палку, но в целом воодушевленно ее поддержали. С другой стороны, если не хватает денег на еду, кто должен купить женщине новые брюки и должен ли? Где же эта грань между жизненно необходимой помощью и непозволительными излишествами?

Я полагаю, что в разговорах о трудном финансовом положении женщин в декретном отпуске часто содержатся две логические ошибки: 1) «после этого, значит, по причине этого», когда появление ребенка провозглашается причиной ухудшения материального состояния семьи, и 2) «ложное основание», когда желаемый материальный уровень, основанный лишь на собственных фантазиях, воспринимается как бесспорный тезис, хотя на самом деле он так же далек от реальности, как святая уверенность в том, что государство должно оплатить моему ребенку учебу в Кембридже.

На что жалуются обычные женщины, обремененные детьми, в интернете? Государство не дает четырехкомнатную квартиру, а двухкомнатную они не хотят, детская одежда очень дорогая (не хватает 300 рублей на зимний мембрановый комбинезон), нереально насобирать на отпуск в Турции, в школе поборы, в садик не попасть…

Такого рода контент вызывает у меня улыбку, потому что в нем содержатся сразу две вышеупомянутые ошибки: 1) с чего вы взяли, что причиной ваших трудностей является именно наличие ребенка, а не изначальный неудовлетворительный социальный статус в сочетании с неумением вести хозяйство и организовывать семейный бюджет? 2) кто вам сказал, что все белорусские дети ходят в мембрановых комбинезонах и что отпуск в Турции должен быть доступен каждой белорусской семье?

Давайте определимся: социальная помощь со стороны государства по определению не предполагает уровень жизни среднего класса с эксклюзивным медицинским обслуживанием, фирменной одеждой и отпуском за границей, потому что суть такой поддержки состоит в том, чтобы человек в буквальном смысле не умер от голода и холода на улице.


А в остальном женщины остаются в зависимости от других источников. Есть доход мужа, если ты замужем, есть помощь родителей, родственников и друзей, которые могут поддержать деньгами, есть «круговорот детских вещей в природе», есть организация бюджета, в котором вполне может не оказаться места для новой одежды, косметики, духов, фитнес-клуба, отпуска или развлечений.

В декрете № 1 я вела тетрадку «Приход-расход», чтобы в конце месяца подсчитать, на чем еще можно сэкономить, и планировала расходы на следующий месяц, потому что даже покупка незапланированных йогуртов могла выбить меня из колеи. В декрете № 2 я чувствовала себя более непринужденно, но на цены смотреть не перестала.

Так что общее впечатление у меня такое: если вы до рождения ребенка во многом себе отказывали, то и после придется экономить и ужиматься, а если вы до рождения ребенка жили относительно комфортно, то с его появлением хуже жить вы не станете.

Уход за ребенком: это легко или тяжело?

Смотря с чем сравнивать. Тяжело, если у тебя были другие жизненные планы, а ребенок их нарушил. Тяжело, если родился ребенок с особенностями развития, а после этого еще и муж сбежал. Тяжело, если родились близнецы или погодки и приходится справляться одной. Тяжело, если ты до этого вообще ничего не делала.

А если ты много работала, ложилась в полночь, вставала в 6 утра, приходила домой после многочисленных подработок только поздно вечером, при этом домашний быт никто не отменял, то скажу вам честно: даже если пару раз просыпаешься ночью, чтобы успокоить плачущего малыша, то это просто курорт по сравнению с тем, что было до этого.

Тяжело, когда начинаешь суетиться и паниковать. Тяжело, когда нет четкого плана и алгоритма действий. Но нигде не будет легко, если вместо того, чтобы думать головой, будешь нервничать.

Например, я никак не могу понять, почему ребенок всегда ассоциируется с недосыпаниями. У меня было два декретных отпуска, и в обоих я шикарно выспалась. В отличие от работающего человека, женщина в декрете может себе позволить подремать днем вместе с ребенком, пораньше лечь спать вместе с ребенком, положить ребенка рядом с собой и спать всю ночь напролет, потому что рядом с мамой грудные малыши спят, как правило, не просыпаясь даже на кормление.

Фраза «ребенок все время плачет!» не имеет для меня смысла. Новорожденные дети — это простейшие существа с минимумом потребностей. При условии, что они здоровы, у них нет температуры или какой-нибудь сыпи, они будут плакать в очень ограниченном количестве случаев. Так что для родителя это обычный квест: покормить, дать попить, переодеть, смазать кремом покраснения, почистить носик, погладить животик… Как правило, ребенок засыпает на первом или втором пункте.


Прочитала в интернете крик души мамы-декретницы, которая не может справиться с полуторагодовалым ребенком. Женщина жаловалась на то, что ребенок все время ноет, постоянно требует внимания, капризничает, а она так вымоталась и устала, что временами готова его убить. Даже сочувствующие депрессивные мамаши возмутились в комментариях: «Ты же о своем ребенке говоришь! Что значит убить?!».

Действительно, малыш постарше — существо уже более требовательное, но все еще примитивное. То есть если он здоров, не голоден и хорошо выспался, то у него остается только одна потребность, которую я называю: «Дай компанию!». Поэтому кроме удовлетворения базовых нужд к задачам неработающей мамы добавляется функция аниматора. Если честно, я очень ленивый аниматор, поэтому предпочитаю просто предлагать ребенку разнообразные занятия, параллельно за ним присматривая. Я знаю точно, что если пустить дочку в шкаф с крупами, то у меня есть от получаса до полутора часов свободного времени, плюс полчаса совместной уборки. Если подставить ей стул к умывальнику, набросать туда пластиковой посуды и налить воды, то это еще час относительно свободного времени для меня, плюс 10 минут на переодеться и вытереть мокрый пол.

Я уверена, что даже самый капризный нытик не откажется поплескаться в умывальнике и разлить воду по всей кухне, чтобы помочь маме мыть посуду, вопрос только в том, готова ли мама на это пойти. Но если выбирать между этим вариантом и организацией домашней анимации, я выбираю «помощь по дому»: «мытье посуды», «приготовление каши» путем пересыпания риса и перловки в разные емкости и на пол, последующую «уборку» и прочие «полезные» дела.


И еще одно следствие моей лени: у меня ребенок смотрит много мультиков. В результате дочка набралась из них потешного топорного транслита, которым у нас переводятся англоязычные мультфильмы. Например, она может выдать что-то вроде «Друзья, мы должны работать вместе!», «Мама! Ты преградила мне путь!» или «Что желаете, мадам?».

С другой стороны, мы прекрасно проводим время, никто не плачет, никто не нервничает, не впадает в депрессию и не рвется кого-нибудь убить. Я рассуждаю так: всего все равно не успеешь, а правильный настрой в этом деле важнее количества выполненных дел по списку.

Так все-таки: поздравления или соболезнования?

Предчувствую, что кто-то может сейчас сказать: «Лена, а не слишком ли много эйфории вокруг темы?». Я отвечу, что вы неправильно меня поняли. Наоборот, я убежденный пессимист. Я не надеюсь на лучшие времена, ни от кого ничего не жду и уже давно живу, как старый советский зэк, следуя тюремной поговорке: «Не верь — облапошат. Не бойся — забьют. Не проси — бесполезно, воспримут как слабость».

Я не пытаюсь игнорировать трудности, а, напротив, хочу донести мыль о том, что большинство проблем в декретном отпуске возникают не на деле, а в голове: от излишних нафантазированных надежд, ошибочных ролевых ожиданий и неправильной ориентировки на местности. Но если правильно оцениваешь свои возможности и трезво смотришь на вещи, то понимаешь, почему декретный отпуск называется отпуском, и неохотно выползаешь из безопасной домашней ракушки в суровую реальность.

Хотя, наверное, меня все-таки можно поздравить с тем, что я хорошо отдохнула, вернулась на работу в отличном настроении и снова готова дать стране угля, с чем я сама себя тоже поздравляю.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
 
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Наш колумнист Елена Радион сегодня рассказывает о том, с чем сталкиваются декретницы… И экс-декретницы.
 
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