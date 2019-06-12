Познакомьтесь с минчанкой, которая может разобрать и собрать автомобиль

Источник материала: Tut.by

В современном мире женщины освоили практически все сферы деятельности наравне с мужчинами. Но как справляться со стереотипами, если приходится работать на СТО? Успевают ли такие леди справляться с домашними делами? Хватает ли им времени на готовку еды? Вместе с Maggi в проекте «Неженская профессия» мы на реальных примерах доказываем, что нет ничего невозможного.

Елена Ковалева работает на CТО. Она восстанавливает поврежденные участки кузова, моет, сушит, шлифует и обезжиривает его перед покраской, красит и полирует его, а еще может разобрать и собрать машину.

«Работала нянечкой, официанткой и бухгалтером»





Елене 38 лет, она родилась в Осиповичах. В детстве ее любимой игрушкой был конструктор, из которого можно было собирать машинки. Но путь к работе с автомобилями оказался непростым: после девятого класса родители уговорили девушку поступить в один из Могилевских лицеев с углубленным изучением английского языка.

Продолжать филологическое образование Елена не стала: в 18 лет у нее родился сын, потом тяжело заболела мама. Героиня отложила учебу и начала работать.

— Вначале я несколько месяцев была нянечкой в детском саду, — вспоминает Елена. — Потом работала официанткой, старшим продавцом, оператором ЭВМ, бухгалтером, поваром в кафе. Хотелось разнообразия и развития, поэтому пробовала разные сферы.

Из-за того, что менялись не просто места работы, но и направления деятельности, Елене приходилось учиться новым профессиям. Например, она окончила курсы секретаря-референта, бухгалтера, повара. В отличие от школьной, эта учеба ей нравилась.





На всех своих предыдущих должностях героиня работала примерно по году. Только начав трудиться на СТО Елена поняла, что это ее сфера:

— Около пятнадцати лет назад знакомый ехал забирать меня на работу и попал в небольшое ДТП, повредив машину. Я, чувствуя вину, помогла ему подготовить машину к покраске: затирала наждачкой решетку бампера. Несмотря на то, что опыта не было, мне понравилось, и уже тогда я решила, что хочу заниматься этим и дальше. В профессию маляра-подготовщика пришла десять лет назад. Вначале ремонтировала неровности и вмятины на автомобилях с помощью шпаклевки.

В Осиповичах была только одна СТО, поэтому героиня переехала в Минск, чтобы и дальше развиваться в выбранном направлении. По словам Елены, для того, чтобы стать хорошим специалистом, нужно работать в сильном коллективе, общаться с профессионалами. Больше всего работа на СТО ей нравится тем, что она разнообразная.

— Тому, чем я сейчас занимаюсь, я научилась исключительно благодаря практике. В колледжах таких навыков не получишь: они появляются только в процессе работы, — считает героиня.

Сама Елена за рулем уже десять лет. Несмотря на то, что она работает в автомобильной сфере, любимых марок и моделей у нее нет: самое главное, чтобы машина не ломалась.





«Делить здесь нечего, поэтому мы с коллегами не ругаемся»

По словам Елены, в ее работе есть определенные трудности:

— Чаще всего самая большая проблема — болты, которые трудно открутить. Тогда я прошу помощи у коллег-мужчин. Да и сами они, если видят, что мне трудно, предлагают помочь. Еще можно столкнуться с некачественной предыдущей подготовкой машины: например, когда человек решает самостоятельно покрасить автомобиль, пропускает какой-нибудь важный этап в подготовке кузова, а затем обращается к нам, чтобы исправить ошибку.

Свою профессию героиня «неженской» не считает. Елена знакома с одной и слышала еще о двух женщинах, работающих на СТО.

— Конечно, поначалу коллеги-мужчины относились ко мне с опаской. Но после адаптации, которая заняла примерно месяц, отношения в коллективе сложились очень хорошие, — делится героиня. — Клиенты чаще всего стараются не подавать виду, но по лицам видно, что они удивлены женщиной, работающей на СТО.





На СТО работает десять человек: автослесари, автомеханики, маляры-подготовщики. У каждого сотрудника своя зона ответственности:

— Делить здесь нечего, поэтому никто ни с кем не ругается. И за свою работу ты отвечаешь сам.

По словам Елены, коллеги редко проводят вместе свободное время: у всех семьи, которым нужно уделить внимание. Так что неформально пообщаться с другими сотрудниками СТО удается только на корпоративах.

«На обед могу купить конфет: люблю сладкое»

Рабочий день Елены начинается в 9 утра и заканчивается в 6 вечера:

— Тут все просто: приходишь и либо продолжаешь заниматься машиной, которую делал накануне, либо берешься за следующую.

Мы встретились с героиней уже в конце рабочего дня и вместе отправились к ней домой готовить ужин — макароны с курицей и грибами.





— Больше всего я люблю еду без изысков, — признается она. — Например, мне нравится салат Оливье и запеченое или жареное мясо. Когда готовлю, то беру на работу ссобойки, а иногда могу во время обеда поехать на ближайшую заправку и купить конфет — люблю сладкое.

Елена — мама двоих сыновей. Старший работает поваром, а младший ходит в детский сад. Оба могут помочь по дому: в семье нет разделения обязанностей и каждый делает то, на что ему хватает времени и сил.





Около трех лет героиня занималась конным спортом, но сейчас у нее нет на это времени. Свободные дни Елена проводит с семьей. Еще она любит читать: больше всего ей нравится фэнтэзи и классическая литература. Один из любимых авторов героини — Федор Достоевский.

Менять сферу своей работы Елена не собирается. По словам героини, друзья и близкие абсолютно нормально относятся к тому, что она работает на СТО:

— Наоборот — они любят меня такой! — объясняет Елена.





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