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Чатал — Хююка самый первый город в мире

13.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

На южном краю Анатольского плоскогорья в течении тысячелетий лежал погребенным один из наиболее ранних городов мира. Когда британский Археолог Джеймс Меллаарт в 1952 г. натолкнулся на засыпанные свидетельства каменного века, он еще не подозревал, что под отлогим холмом

на скудной местности скрывалась сенсация. На этом месте свыше 8000 лет назад под знаком пышного женского божества обитатели Чатал — Хююка положило начало одному из самых выдающихся процессов культурного развития в истории человечества.

 

Первый город

Я мог распознать остатки сгоревших стен. Для меня не оставалось никакого сомнения, что весь Чатал — Хююка возводили из четырех угольных домов, наподобие пчелиных сот, жилые комплексы с внутренними двориками. Во внутренние помещения можно было попасть по приставным лестницам и через слуховые окна, поскольку не было не было улиц и входов в виде дверей. Очевидно, этот способ строительства пуээбло постоянно приводил к несчастным случаем, как доказывают найденные скелеты с переломами костей.

Чатал — Хююка самый первый город в мире

10000 человек жили в городе, который был также центром культа плодородия, о чем свидетельствуют фрески и статуи. Так, как в сосуде для зерна лежала сохранившаяся неповрежденной статуэтка матроноподобной богине- матери, которая только что произвела на свет дитя. Пышная фигура олицетворяла силу размножения как людей, так и земли.

Конец богов

В 4000 г. до н.э. ритуалы, посвященные богине-матери, внезапно прекратились. Вторгшиеся индогерманские народы с юга России ввели религии с доминирующим в них патриархатом. Богиня, которым наши предки в своем видении мира были обязаны прогресом в неолите, стали излишними вследствие нового вероисповедания. Интересно, что вместе с ними погиб и один из самых древних древних известных нам городов мира.

Тайна одной революции

 

 
 
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На южном краю Анатольского плоскогорья в течении тысячелетий лежал погребенным один из наиболее ранних городов мира. Когда британский Археолог Джеймс Меллаарт в...
 
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