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Грузовик и микроавтобус столкнулись на М1 под Барановичами

13.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Водитель микроавтобуса серьезно пострадал в дорожно-транспортном происшествии с грузовым автомобилем в Барановичском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова.

Авария произошла сегодня около 15.30 на 249-м км автодороги М1/Е30 Брест-Минск-граница РФ. По предварительной информации, житель Гродненской области, управляя автомобилем КамАЗ, при развороте не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen LT под управлением жителя Дрогичинского района 1986 года рождения.

В результате водитель микроавтобуса с травмами госпитализирован в Барановичскую городскую больницу.

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение транспорта на данном участке (в сторону Бреста) ограничено», — дополнила Наталья Милюкова.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Водитель микроавтобуса серьезно пострадал в дорожно-транспортном происшествии с грузовым автомобилем в Барановичском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА...
 
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