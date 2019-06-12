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Коллективу МТЗ представили нового руководителя
13.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Министр промышленности Беларуси Павел Утюпин представил коллективу «МТЗ-Холдинга» нового генерального директора Виталия Вовка, назначение которого 11 июня согласовал Президент, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности.
Павел Утюпин подчеркнул, что новый генеральный директор МТЗ — руководитель с колоссальным опытом, который хорошо знает работу как самого завода, так и всего отечественного промышленного комплекса. В числе основных задач, которые предстоит решить в ближайшее время, он назвал увеличение экспортных поставок самого узнаваемого белорусского бренда, повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, развитие предприятий, входящих в холдинг и, как результат, обеспечение рентабельной и эффективной их работы.
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Министр промышленности Беларуси Павел Утюпин представил коллективу «МТЗ-Холдинга» нового генерального директора Виталия Вовка, назначение которого 11 июня...
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