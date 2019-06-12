ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коллективу МТЗ представили нового руководителя

13.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Министр промышленности Беларуси Павел Утюпин представил коллективу «МТЗ-Холдинга» нового генерального директора Виталия Вовка, назначение которого 11 июня согласовал Президент, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности.

Павел Утюпин подчеркнул, что новый генеральный директор МТЗ — руководитель с колоссальным опытом, который хорошо знает работу как самого завода, так и всего отечественного промышленного комплекса. В числе основных задач, которые предстоит решить в ближайшее время, он назвал увеличение экспортных поставок самого узнаваемого белорусского бренда, повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, развитие предприятий, входящих в холдинг и, как результат, обеспечение рентабельной и эффективной их работы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр промышленности Беларуси Павел Утюпин представил коллективу «МТЗ-Холдинга» нового генерального директора Виталия Вовка, назначение которого 11 июня...
 
Новости дня
Новости разные
 
Познакомьтесь с минчанкой, которая может разобрать и собрать автомобиль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Lida.Info

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика