Банк развития в январе-апреле профинансировал проекты МСП на Br25 млн

Источник материала: Новости Хотимска

Банк развития в январе-апреле профинансировал проекты малого и среднего предпринимательства на сумму около Br25 млн, сообщил сегодня журналистам председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич перед заседанием Совета по развитию предпринимательства, передает корреспондент БЕЛТА.

«Одно из направлений деятельности Банка развития — поддержка малого и среднего бизнеса. У нас есть большая программа, по которой мы работаем через партнерскую сеть банков, лизинговых компаний. В этом направлении из года в год у нас положительная динамика по объемам кредитования. За первые четыре месяца текущего года объем финансирования составил примерно Br25 млн. В первом квартале всегда происходит перезаключение договоров, а к концу года идет рост, поэтому мы планируем по итогам года планы по финансированию МСП выполнить. Наша цель — достичь прошлогоднего уровня, то есть примерно Br200 млн», — сказал Андрей Жишкевич.

В этом году у Банка развития появились новые продукты в сфере поддержки МСП. «Один из последних — специализированный продукт с еще более льготной процентной ставкой по поддержке так называемого социального предпринимательства. Речь идет о предприятиях, которые либо оказывают услуги инвалидам и другим категориям граждан, либо принимают их на работу. Мы понимаем, что важно стимулировать такого рода бизнес и расширять возможность кредитования таких проектов», — отметил председатель правления Банка развития.

Сегодня на заседании Совета по развитию предпринимательства обсуждаются актуальные проблемы развития бизнеса и приоритетные направления работы совета, а также организация взаимодействия с территориальными советами по развитию предпринимательства и предпринимательскими союзами (ассоциациями). Кроме того, будут рассматриваться вопросы, связанные с деятельностью исполнительного органа совета — Республиканского фонда содействия развитию предпринимательства.-