SOS. Жара!

Источник материала: Радзiма





Что делает с нами жара?! Горькое открытие каждый проверил на себе: при белоруской влажности, когда на термометре за 30, голова становится нерабочей, мозги плавятся, как асфальт, ноги — ватные. Уже ничего не хочется кроме дождя и прохлады. Работоспособность почти на нуле, внимание рассеянное, реакции никакой. Жара опасна для человека тепловым перегреванием и может привести к обезвоживанию организма, развитию солнечного и теплового удара, обострению сердечно-сосудистых заболеваний.

Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Защищайте голову шляпами и зонтиками. Употребляйте много жидкости, но не алкоголя (в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре). Не покупайте продукты с рук (высокая температура — лучшая среда для размножения бактерий, что может привести к тяжелым отравлениям).

В летние жаркие дни людей манят водоемы. В связи с этим, напоминаем правила поведения на водоемах:

— купайтесь исключительно в специально оборудованных для плавания водоемах;

— купайтесь утром или вечером, температура воды должна быть не ниже 17—19 градусов, в более холодной, находиться опасно;

— запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения;

— опасно заплывать далеко, так как можно не рассчитать свои силы и утонуть;

— ни в коем случае не купайтесь, а тем более не ныряйте в незнакомых местах;

— если вас захватило течением, надо плыть вниз по течению, постепенно под небольшим углом, приближаясь к берегу;

— если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывайте;

— в водоемах с большим количеством водорослей плывите у самой поверхности воды, не задевая растения, не делая резких движений. Если все же руки или ноги спутываются стеблями, необходимо сделать остановку, принять положение «поплавка» и осторожно освободиться от растений;

— не подплывать к близко проходящим судам, лодкам и катерам.

Особое внимание уделите безопасности детей. Главной причиной гибели детей на водоемах являются взрослые, которые оставляют их без присмотра. Дети могут оступиться и упасть, захлебнуться водой, или попасть в яму. Поэтому ни в коем случае не оставляйте маленьких детей у воды без присмотра даже на несколько минут, так как даже они могут стать роковыми. Малыши всегда должны быть в поле зрения родителей, а возле водоема — на расстоянии вытянутой руки, чтобы в любой момент успеть прийти на помощь.

Изможденная жарой земля, сухостой — благодатная почва для разгула огня. Достаточно просто обронить не затушенную спичку, окурок и загорится все кругом, а если еще и ветреная погода, то жди беды: мгновенно могут сгореть и дома и надворные постройки. Поэтому воздержитесь от сжигания мусора, разведения костров. Не выбрасывайте горящие окурки, спички, не оставляйте на земле стеклянные бутылки. Не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом. Безопасного Вам лета!

Глусский РОЧС