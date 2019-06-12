ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

SOS. Жара!

13.06.2019 — Разное | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

SOS. Жара!

 Что делает с нами жара?! Горькое открытие каждый проверил на себе: при белоруской влажности, когда на термометре за 30, голова становится нерабочей, мозги плавятся, как асфальт, ноги — ватные. Уже ничего не хочется кроме дождя и прохлады. Работоспособность почти на нуле, внимание рассеянное, реакции никакой. Жара опасна для человека тепловым перегреванием и может привести к обезвоживанию организма, развитию солнечного и теплового удара, обострению сердечно-сосудистых заболеваний.

Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Защищайте голову шляпами и зонтиками. Употребляйте много жидкости, но не алкоголя (в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре). Не покупайте продукты с рук (высокая температура — лучшая среда для размножения бактерий, что может привести к тяжелым отравлениям).

В летние жаркие дни людей манят водоемы. В связи с этим, напоминаем правила поведения на водоемах:

— купайтесь исключительно в специально оборудованных для плавания водоемах;

— купайтесь утром или вечером, температура воды должна быть не ниже 17—19 градусов, в более холодной, находиться опасно;

— запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения;

— опасно заплывать далеко, так как можно не рассчитать свои силы и утонуть;

— ни в коем случае не купайтесь, а тем более не ныряйте в незнакомых местах;

— если вас захватило течением, надо плыть вниз по течению, постепенно под небольшим углом, приближаясь к берегу;

— если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывайте;

— в водоемах с большим количеством водорослей плывите у самой поверхности воды, не задевая растения, не делая резких движений. Если все же руки или ноги спутываются стеблями, необходимо сделать остановку, принять положение «поплавка» и осторожно освободиться от растений;

— не подплывать к близко проходящим судам, лодкам и катерам.

Особое внимание уделите безопасности детей. Главной причиной гибели детей на водоемах являются взрослые, которые оставляют их без присмотра. Дети могут оступиться и упасть, захлебнуться водой, или попасть в яму. Поэтому ни в коем случае не оставляйте маленьких детей у воды без присмотра даже на несколько минут, так как даже они могут стать роковыми. Малыши всегда должны быть в поле зрения родителей, а возле водоема — на расстоянии вытянутой руки, чтобы в любой момент успеть прийти на помощь.

 Изможденная жарой земля, сухостой — благодатная почва для разгула огня. Достаточно просто обронить не затушенную спичку, окурок и загорится все кругом, а если еще и ветреная погода, то жди беды: мгновенно могут сгореть и дома и надворные постройки. Поэтому воздержитесь от сжигания мусора, разведения костров. Не выбрасывайте горящие окурки, спички, не оставляйте на земле стеклянные бутылки. Не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом. Безопасного Вам лета!

Глусский РОЧС

 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Что делает с нами жара?! Горькое открытие каждый проверил на себе: при белоруской влажности, когда на термометре за 30, голова становится нерабочей, мозги...
 
Новости дня
Новости разные
 
Банк развития в январе-апреле профинансировал проекты МСП на Br25 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Lida.Info

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • обложки для автодокументов кожаные мужские вот тут
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика