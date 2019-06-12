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Знаменитая фигуристка написала поздравление с Днем России. На картинке были перепутаны цвета флага

13.06.2019 09:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила россиян с днем страны, сообщает Sports.ru.


Евгения Медведева. Фото: Reuters

— С Днем России! Люблю и горжусь своей Родиной. Пусть в нашей стране всегда будет мир, взаимопонимание и любовь. Наш народ отличается своей преданностью. Пусть мы не улыбаемся незнакомцам на улице, но если русский человек твой друг, то тебе ничего не страшно. Преданность, искренность и забота! Вот черты россиян. С праздником, великий народ! — написала Медведева.


Фото с сайта Sports.ru

В комментариях отметили, что на картинке, которую приложила фигуристка к посту, неправильный порядок цветов флага: бело-красно-синий вместо бело-сине-красного. Медведева ответила, что рисунок ей прислала фанатка.

— Рисовала не я. Фанатка, — добавила спортсменка, пообещав исправить ошибку.

— Так. Ок. Женя-художник приступает к делу и сейчас все исправит, — написала Медведева и выложила новый пост.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Днем России!

 
 
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила россиян с днем страны.
 
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