Знаменитая фигуристка написала поздравление с Днем России. На картинке были перепутаны цвета флага

Источник материала: Tut.by

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила россиян с днем страны, сообщает Sports.ru .



Евгения Медведева. Фото: Reuters

— С Днем России! Люблю и горжусь своей Родиной. Пусть в нашей стране всегда будет мир, взаимопонимание и любовь. Наш народ отличается своей преданностью. Пусть мы не улыбаемся незнакомцам на улице, но если русский человек твой друг, то тебе ничего не страшно. Преданность, искренность и забота! Вот черты россиян. С праздником, великий народ! — написала Медведева.



Фото с сайта Sports.ru

В комментариях отметили, что на картинке, которую приложила фигуристка к посту, неправильный порядок цветов флага: бело-красно-синий вместо бело-сине-красного. Медведева ответила, что рисунок ей прислала фанатка.

— Рисовала не я. Фанатка, — добавила спортсменка, пообещав исправить ошибку.