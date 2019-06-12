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Знаменитая фигуристка написала поздравление с Днем России. На картинке были перепутаны цвета флага
Источник материала: Tut.by
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила россиян с днем страны, сообщает
— С Днем России! Люблю и горжусь своей Родиной. Пусть в нашей стране всегда будет мир, взаимопонимание и любовь. Наш народ отличается своей преданностью. Пусть мы не улыбаемся незнакомцам на улице, но если русский человек твой друг, то тебе ничего не страшно. Преданность, искренность и забота! Вот черты россиян. С праздником, великий народ! — написала Медведева.
В комментариях отметили, что на картинке, которую приложила фигуристка к посту, неправильный порядок цветов флага: бело-красно-синий вместо бело-сине-красного. Медведева ответила, что рисунок ей прислала фанатка.
— Рисовала не я. Фанатка, — добавила спортсменка, пообещав исправить ошибку.
— Так. Ок. Женя-художник приступает к делу и сейчас все исправит, — написала Медведева и выложила
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