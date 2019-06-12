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Завод АКБ сегодня посещает государственно-общественная группа экологического контроля
13.06.2019 09:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пресс-служба 1AK-GROUP информирует, что 12.06.2019 года на ООО «АйПауэр», с целью посещения предприятия, впервые обратилась созданная в апреле 2019 года государственно-общественная группа экологического контроля. Посещение ООО «АйПауэр» запланировано на 13.06.2019.
Со стороны ООО «АйПауэр» будет предложена следующая программа работы:
• посещение производственного цеха предприятия;
• обсуждение текущих вопросов;
• обсуждение регламента дальнейшей совместной работы с государственно-общественной группой экологического контроля.
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Пресс-служба 1AK-GROUP информирует, что 12.06.2019 года на ООО «АйПауэр», с целью посещения предприятия, впервые обратилась созданная в апреле 2019 года...
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