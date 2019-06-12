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Марцел Личка пошел бы играть в хоккей за команду президента Беларуси
Источник материала: Партизан
Главный тренер футбольного брестского "Динамо" Марцел Личка рассказал о своем увлечении хоккеем.
- С умением играть в хоккей вы могли бы многого добиться в Беларуси.
- Я знаю, что президент вашей страны очень любит хоккей. Я бы пошел играть…
- В команду президента?
- Почему нет? Если позовут, приеду.
- Кто вы по амплуа в хоккее?
- Люблю делать последнюю передачу, передачи из-за ворот. Хотя при игре в защите я не очень силен, как и при игре без шайбы.
Личка — большой поклонник хоккея. Он уверенно стоит на коньках и знаком со знаменитыми чешскими хоккеистами: Павлом Кубиной, Якубом Ворачеком, Мареком Маликом, Домиником Гашеком, Яромиром Ягром, Томашем Плеканецем. С ними Марцел играл в футбол во время благотворительных матчей. В 2018 году такой матч, по словам тренера, собрал пожертования на сумму в 4 млн крон, сообщает
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Главный тренер футбольного брестского "Динамо" Марцел Личка рассказал о своем увлечении хоккеем.
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