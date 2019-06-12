Интересно, что с момента проведения розыгрыша к организатору электронных интерактивных игр в нашей стране обратились более 30 игроков, заявивших, что именно они являются победителями. Однако, в офисе компании игроки так и не появились и не смогли предоставить тот самый оригинальный чек-прогноз.





В компании подчеркнули, что они владеют всеми необходимыми инструментами для того, чтобы со 100% точностью идентифицировать настоящего победителя. Также в "Спорт-пари" сообщили, что получили от "креативных" личностей несколько предложений "сыграть роль обладателя джекпота" за процент от суммы рекордного выигрыша. В первом случае — 10%, во втором 50%. "Актерам" корректно объяснили, какие правовые последствия их ожидают в случае повторных обращений.





По статистике, обладатели крупных выигрышей выходят на связь с организаторами в срок от одной до трех недель.









Напомним, для получения выигрыша в электронной интерактивной игре игроку нужно предъявить оригинал выигрышного чек-прогноза и документ, удостоверяющий личность. Сумма победителю будет выплачена в полном объеме. В соответствии с белорусским законодательством выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогами.



