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Продолжается поиск обладателя рекордного для Беларуси джекпота. К организаторам обратились более 30 игроков, назвавших себя "победителями"

13.06.2019 08:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания "Спорт-пари" продолжает поиски обладателя рекордного для Беларуси джекпота в "Спортлото 6 из 49". Известно, что ставка была сделана 6 июня в Могилеве.

Интересно, что с момента проведения розыгрыша к организатору электронных интерактивных игр в нашей стране обратились более 30 игроков, заявивших, что именно они являются победителями. Однако, в офисе компании игроки так и не появились и не смогли предоставить тот самый оригинальный чек-прогноз. 

В компании подчеркнули, что они владеют всеми необходимыми инструментами для того, чтобы со 100% точностью идентифицировать настоящего победителя. Также в "Спорт-пари" сообщили, что получили от "креативных" личностей несколько предложений "сыграть роль обладателя джекпота" за процент от суммы рекордного выигрыша. В первом случае — 10%, во втором 50%. "Актерам" корректно объяснили, какие правовые последствия их ожидают в случае повторных обращений. 

По статистике, обладатели крупных выигрышей выходят на связь с организаторами в срок от одной до трех недель. 


Напомним, для получения выигрыша в электронной интерактивной игре игроку нужно предъявить оригинал выигрышного чек-прогноза и документ, удостоверяющий личность. Сумма победителю будет выплачена в полном объеме. В соответствии с белорусским законодательством выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогами.


 
Теги: Могилев
 
 
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Компания "Спорт-пари" продолжает поиски обладателя рекордного для Беларуси джекпота в "Спортлото 6 из 49". Известно, что ставка была сделана 6 июня в Могилеве.
 
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