Дуда объяснил, почему между Польшей и РФ невозможны дружеские отношения









Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Дуда сказал, что в последние годы Россия вновь показывает свое «неприятное, имперское лицо», сообщает пресс-служба Белого дома.





Польский президент отметил, что «очень хотел бы видеть Россию другом», так как эта страна — «великий сосед» Польши. Однако, он добавил, что исторически так сложилось, что Россия всегда хотела захватить территорию Польши.





Также Дуда подчеркнул, что Польша не хочет быть частью российской сферы влияния.





«И я рад, что сегодня мы можем смело говорить, в том числе в связи с военным присутствием США и НАТО в Польше, что мы действительно, в первую очередь, с политической точки зрения, являемся частью Запада», — сказал он.





Ранее Трамп и Дуда обсудили возможность отправки 2000 американских солдат в Польшу и открытия военной базы «форт Трампа».