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Дуда объяснил, почему между Польшей и РФ невозможны дружеские отношения

13.06.2019 08:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы дружеских отношений с Россией, но сейчас это невозможно.



Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Дуда сказал, что в последние годы Россия вновь показывает свое «неприятное, имперское лицо», сообщает пресс-служба Белого дома.

Польский президент отметил, что «очень хотел бы видеть Россию другом», так как эта страна — «великий сосед» Польши. Однако, он добавил, что исторически так сложилось, что Россия всегда хотела захватить территорию Польши.

Также Дуда подчеркнул, что Польша не хочет быть частью российской сферы влияния.

«И я рад, что сегодня мы можем смело говорить, в том числе в связи с военным присутствием США и НАТО в Польше, что мы действительно, в первую очередь, с политической точки зрения, являемся частью Запада», — сказал он.

Ранее Трамп и Дуда обсудили возможность отправки 2000 американских солдат в Польшу и открытия военной базы «форт Трампа».

 
 
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы дружеских отношений с Россией, но сейчас это невозможно.
 
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