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Как у Джеймса Бонда: Илон Маск разрабатывает автомобиль-подводную лодку

13.06.2019 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 2012 году Илон Маск приобрел на аукционе автомобиль Lotus Esprit, который изображал субмарину в фильме об агенте 007.


Инженеры компании Tesla уже разработали конструкцию машины / кадр из фильма «Шпион, который меня любил» 

Миллиардер Илон Маск разрабатывает автомобиль-подводную лодку. Об этом он заявил на встрече с акционерами, передает издание Esquire.

По словам Маска, инженеры компании Tesla разработали конструкцию машины-подводной лодки, как в десятом фильме о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил». 

Маск добавил, что покупателей у такого автомобиля будет мало, «однако это будут энтузиасты». Он допустил, что изготовит один выставочный образец. 


Отмечается, что в 2012 году Илон Маск приобрел на аукционе автомобиль Lotus Esprit, который изображал субмарину в фильме об агенте 007. Он заплатил за лот 616 тысяч фунтов стерлингов, или 997 тысяч долларов по курсу того времени. 

В июле 2018 года Илон Маск разработал мини-субмарину для спасения детей, застрявших в затопленной пещере в Таиланде, но его разработку не использовали в ходе спасательной операции.

 
 
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В 2012 году Илон Маск приобрел на аукционе автомобиль Lotus Esprit, который изображал субмарину в фильме об агенте 007.
 
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