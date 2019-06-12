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Требуются монтажник лифтов с зарплатой 3 500 рублей: Кому в Беларуси готовы платить еще больше

13.06.2019 08:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси не хватает почти 90 тысяч работников. FINANCE.TUT.BY опубликовал вакансии с зарплатой выше 3 000 рублей.

Инжиниринговая компания «САНАТ Технолоджи» ищет ДИРЕКТОРА со знанием английского, азербайджанского и турецкого языков, опыт работы в иностранных компаниях не менее 10 лет. Обещают зарплату от 7 501 РУБЛЯ.

ИТ-компания (СООО «ДПА») тоже ищет ДИРЕКТОРА, правда, на зарплату чуть меньше — от 4 000 РУБЛЕЙ. Из требований — опыт работы от 10 лет и знание английского.

«Пивоваренная компания Аливария» разместила вакансию ГЕНДИРЕКТОРА. На место хотят человека с опытом управления в отрасли от 10 лет, управления международными проектами, а также со свободном английским языком. Зарплату готовы платить от 3 500 РУБЛЕЙ.

Такую же зарплату — от 3 500 РУБЛЕЙ на предприятие «Техносвязь» обещают и МОНТАЖНИКАМ ЛИФТОВ четвертого разряда. Открыто 20 вакансий. У соискателей должно быть профессионально-техническое образование.

Международная научно-производственная фармацевтическая компания по разработке и выпуску инновационных лекарственных средств NatiVita ищет ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНДИРЕКТОРА. Требуется стаж работы на фармацевтических предприятиях на руководящих должностях не менее трех лет, знание английского языка. Зарплата — от 3 300 РУБЛЕЙ. Вакансия открыта в Бешенковичах. В эту же компанию на зарплату в 2 920 РУБЛЕЙ ищут НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА.

В магазины «ОМА» нужен НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ ЗАКУПОК. Требуется опыт работы на DIY-рынке (формата «сделай сам») от пяти лет с группой товаров «сантехника». Также обязателен опыт работы с украинскими поставщиками в украинских DIY-сетях. Зарплата — от 3 000 РУБЛЕЙ.


В Белинвестбанк требуется СОВЕТНИК. Обещают зарплату от 3 350 РУБЛЕЙ. У соискателя должен быть опыт работы в иностранных банках от пяти лет, знание английского языка.

На Лидском молочно-консервном комбинате открыта вакансия ГЕНДИРЕКТОРА. Из требований — высшее техническое или инженерно-экономическое образование, опыт работы на руководящих должностях от пяти лет. Зарплату обещают от 3 000 РУБЛЕЙ.

Все предложения размещены на сайте республиканского банка вакансий. Некоторые из них могут быть уже неактуальны, потому что на место нашли человека. Другие же вакансии могут быть заняты иностранцами, с которыми компании намерены продлевать трудовые отношения, но обязаны разместить вакансию на месяц в открытом доступе, чтобы на место могли претендовать и беларусы.

 
 
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В Беларуси не хватает почти 90 тысяч работников. FINANCE.TUT.BY опубликовал вакансии с зарплатой выше 3 000 рублей.
 
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