«Генерал армии США» послал жительнице Молодечно «ящик с $1,5 млрд»

сообщает УВД Миноблисполкома. Жительница Молодечно могла бы получить полтора миллиарда долларов и статного американского генерала впридачу, но не решилась пожертвовать для этого всего 750 долларов. Разумное сомнение не дало ей попасться на удочку мошенника,УВД Миноблисполкома.









В молодечненскую милицию обратилась 51-летняя местная жительница и рассказала, что ее пытался обмануть интернет-аферист. Она не пострадала — разве что морально, — но хотела оповестить других граждан об очередном способе сетевого мошенничества.





По словам женщины, она познакомилась в Facebook с иностранцем, который представился генералом Армии США. Мужчина рассказал, что служит в Ливии и собирается вскоре на пенсию. В процессе общения он «признался», что молодечненка ему очень нравится, и он был бы счастлив провести остаток жизни вместе с ней в мирной и уютной Беларуси.





«Генерал» собирался приехать к молодечненке, но до того ему нужно было переправить в Беларусь свой капитал — целых полтора миллиарда долларов. Привезти их сам он, конечно же, не мог, поэтому якобы нашел способ переправить ящик с деньгами в Беларусь через границу. Но и здесь оказалась «засада»: по нелепой случайности на украинской границе посла, везшего деньги, задержали. Нужно было заплатить таможенниками 750 долларов, чтобы они отдали деньги, а не то его конфискуют.









Так мужчина описал «возлюбленной» проблему и попросил помочь — перевести деньги, обязательно через банк. Но здесь молодечненка засомневалась и сказала, что платить не будет. Тогда он начал требовать и даже угрожать, что вскоре приедет сам и разберется с женщиной. Она обратилась в милицию.





По итогам проверки все, что смогли выяснить беларусские правоохранители, — это то, что IP-адрес, с которого писал мужчина, находится за границей.