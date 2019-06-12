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«Генерал армии США» послал жительнице Молодечно «ящик с $1,5 млрд»

13.06.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но его «не удалось передать через границу», и нужно было заплатить.

Жительница Молодечно могла бы получить полтора миллиарда долларов и статного американского генерала впридачу, но не решилась пожертвовать для этого всего 750 долларов. Разумное сомнение не дало ей попасться на удочку мошенника, сообщает УВД Миноблисполкома.


 
В молодечненскую милицию обратилась 51-летняя местная жительница и рассказала, что ее пытался обмануть интернет-аферист. Она не пострадала — разве что морально, — но хотела оповестить других граждан об очередном способе сетевого мошенничества.

По словам женщины, она познакомилась в Facebook с иностранцем, который представился генералом Армии США. Мужчина рассказал, что служит в Ливии и собирается вскоре на пенсию. В процессе общения он «признался», что молодечненка ему очень нравится, и он был бы счастлив провести остаток жизни вместе с ней в мирной и уютной Беларуси.

«Генерал» собирался приехать к молодечненке, но до того ему нужно было переправить в Беларусь свой капитал — целых полтора миллиарда долларов. Привезти их сам он, конечно же, не мог, поэтому якобы нашел способ переправить ящик с деньгами в Беларусь через границу. Но и здесь оказалась «засада»: по нелепой случайности на украинской границе посла, везшего деньги, задержали. Нужно было заплатить таможенниками 750 долларов, чтобы они отдали деньги, а не то его конфискуют.


Так мужчина описал «возлюбленной» проблему и попросил помочь — перевести деньги, обязательно через банк. Но здесь молодечненка засомневалась и сказала, что платить не будет. Тогда он начал требовать и даже угрожать, что вскоре приедет сам и разберется с женщиной. Она обратилась в милицию.

По итогам проверки все, что смогли выяснить беларусские правоохранители, — это то, что IP-адрес, с которого писал мужчина, находится за границей.

 
 
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Но его «не удалось передать через границу», и нужно было заплатить.
 
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