Запретят не только селфи-палки: Полный список предметов, запрещенных на Европейских Играх

Разрешено взять с собой воду или безалкогольный напиток в прозрачной пластиковой бутылке объемом не более 0,5 литра. Но никакой еды, алкоголя, пива и энергетических напитков, резюмирует TUT.BY.





Как всегда, на массовом мероприятии нельзя быть в состоянии опьянения (алкоголя, наркотиков, психотропов и так далее). Тем более нельзя это употреблять, как и распивать алкоголь, слабоалкогольные напитки и пиво в «не предназначенных для этого местах».





Запрещено иметь при себе, а также использовать имитаторы и муляжи любого оружия, взрывчатки и боеприпасов. Никаких источников открытого огня и пиротехники.





Есть ограничения по габариту предметов, которые можно взять с собой на мероприятия Игр: не более 40*40*45 сантиметров по длине, ширине и высоте.





Нельзя скрывать лица (масками и прочим), пропагандировать войну или экстремистскую деятельность (в том числе плакатами), иметь при себе незарегистрированные флаги и другую символику, чье «содержание направлено на причинение ущерба» общественному порядку и людям.





«Запрещено воздействовать в какой бы то ни было форме на сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования выполнению ими служебных обязанностей, а также на организаторов Игр», — уточняется в правилах поведения для зрителей.





Тем более нельзя бросаться чем бы то ни было в болельщиков, спортсменов и других людей, создавать помехи для прохода людей и толпится на лестницах.





Под запретом — незаконная торговля (особенно входными билетами на Игры), пронос рекламной продукции и раздача продукции «политического и религиозного характера».









ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ОБРАЩЕНИЮ НА ОБЪЕКТАХ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР 2019 ГОДА:





• холодное и огнестрельное оружие, газовое или иное оружие, его составные части и компоненты;





• взрывчатые вещества, средства взрывания и боеприпасы, патроны к газовому оружию, капсюли (пистоны) охотничьи, предметы, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ;





• имитаторы и муляжи холодного, огнестрельного, газового или иного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов;





• игрушки, имеющие вид огнестрельного или холодного оружия;





• электрошоковые устройства;





• лазерные указки и маркеры;





• кистени, кастеты, сюрикены, бумеранги и другие специально изготовленные для использования в качестве оружия предметы ударно-дробящего или тельного действия;





• пиротехнические средства: сигнальные и осветительные ракеты, патроны сигнальные, посадочные шашки, дымовые патроны (шашки), спички подрывника, бенгальские огни, петарды железнодорожные;





• горючие жидкости, горючие газы;





• газовые баллончики с наполнением нервнопаралитического и слезоточивого и иного аналогичного воздействия;





• устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки);





• наркотические средства и психотропные средства, их аналоги (в том числе в виде лекарственных средств), токсические или другие одурманивающие вещества, некурительные табачные изделия, предназначенные для сосания или (и) жевания;





• ядовитые, отравляющие или едко пахнущие вещества;





• окисляющие вещества и органические перекиси;





• токсичные вещества, радиоактивные материалы и коррозирующие вещества;





• рекламные материалы любого рода;





• громоздкие предметы и сумки, размеры которых по длине, ширине и высоте превышают 40×40×45 сантиметров;





• бьющиеся предметы весом более 5 кг; • спортинвентарь и спортивное оборудование, включая велосипеды, сигвэи, скейты, самокаты и т. д.;





• детские коляски;





• животные (кроме собак-поводырей при наличии соответствующих документов;





• продукты питания и напитки;





• алкогольные, слабоалкогольные и энергетические напитки, пиво;





• аэрозольные баллончики;









• Более 1 упаковки лекарств или более 7 наименований (в любой форме, включая аэрозоли, капли, шприцы и т. д. В заводской оригинальной упаковке) лекарственных средств, кроме лекарств в объемах, предписанных врачом (документ на русском языке или на английском языке) при предъявлении такого рецепта или его копий;





• рабочие инструменты;





• термосы и фляги;





• любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги;





• флаги и баннеры размером более 2×1,5 м;





• флаги, вымпелы, не зарегистрированные в установленном порядке, а также эмблемы, символы, плакаты, транспаранты и иные средства, содержание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и законным интересам граждан, а также на пропаганду войны или связано с экстремистской деятельностью;





• все типы дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);





• любые радиоэлектронные и высокочастотные устройства, кроме мобильных телефонов.