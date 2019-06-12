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Запретят не только селфи-палки: Полный список предметов, запрещенных на Европейских Играх

13.06.2019 08:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководство II Европейских Игр опубликовало список предметов, запрещенных на играх. Ранее сообщалось, что будут запрещены селфи-палки — теперь перечень существенно расширился: самокаты, энергетики, термосы и многое другое.

Запретят не только селфи-палки: Полный список предметов, запрещенных на Европейских Играх
Разрешено взять с собой воду или безалкогольный напиток в прозрачной пластиковой бутылке объемом не более 0,5 литра. Но никакой еды, алкоголя, пива и энергетических напитков, резюмирует TUT.BY.

Как всегда, на массовом мероприятии нельзя быть в состоянии опьянения (алкоголя, наркотиков, психотропов и так далее). Тем более нельзя это употреблять, как и распивать алкоголь, слабоалкогольные напитки и пиво в «не предназначенных для этого местах».

Запрещено иметь при себе, а также использовать имитаторы и муляжи любого оружия, взрывчатки и боеприпасов. Никаких источников открытого огня и пиротехники.

Есть ограничения по габариту предметов, которые можно взять с собой на мероприятия Игр: не более 40*40*45 сантиметров по длине, ширине и высоте.

Нельзя скрывать лица (масками и прочим), пропагандировать войну или экстремистскую деятельность (в том числе плакатами), иметь при себе незарегистрированные флаги и другую символику, чье «содержание направлено на причинение ущерба» общественному порядку и людям.

«Запрещено воздействовать в какой бы то ни было форме на сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования выполнению ими служебных обязанностей, а также на организаторов Игр», — уточняется в правилах поведения для зрителей.

Тем более нельзя бросаться чем бы то ни было в болельщиков, спортсменов и других людей, создавать помехи для прохода людей и толпится на лестницах.

Под запретом — незаконная торговля (особенно входными билетами на Игры), пронос рекламной продукции и раздача продукции «политического и религиозного характера».


ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ОБРАЩЕНИЮ НА ОБЪЕКТАХ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР 2019 ГОДА:

• холодное и огнестрельное оружие, газовое или иное оружие, его составные части и компоненты;

• взрывчатые вещества, средства взрывания и боеприпасы, патроны к газовому оружию, капсюли (пистоны) охотничьи, предметы, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ;

• имитаторы и муляжи холодного, огнестрельного, газового или иного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов;

• игрушки, имеющие вид огнестрельного или холодного оружия;

• электрошоковые устройства;

• лазерные указки и маркеры;

• кистени, кастеты, сюрикены, бумеранги и другие специально изготовленные для использования в качестве оружия предметы ударно-дробящего или тельного действия;

• пиротехнические средства: сигнальные и осветительные ракеты, патроны сигнальные, посадочные шашки, дымовые патроны (шашки), спички подрывника, бенгальские огни, петарды железнодорожные;

• горючие жидкости, горючие газы;

• газовые баллончики с наполнением нервнопаралитического и слезоточивого и иного аналогичного воздействия;

• устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки);

• наркотические средства и психотропные средства, их аналоги (в том числе в виде лекарственных средств), токсические или другие одурманивающие вещества, некурительные табачные изделия, предназначенные для сосания или (и) жевания;

• ядовитые, отравляющие или едко пахнущие вещества;

• окисляющие вещества и органические перекиси;

• токсичные вещества, радиоактивные материалы и коррозирующие вещества;

• рекламные материалы любого рода;

• громоздкие предметы и сумки, размеры которых по длине, ширине и высоте превышают 40×40×45 сантиметров;

• бьющиеся предметы весом более 5 кг; • спортинвентарь и спортивное оборудование, включая велосипеды, сигвэи, скейты, самокаты и т. д.;

• детские коляски;

• животные (кроме собак-поводырей при наличии соответствующих документов;

• продукты питания и напитки;

• алкогольные, слабоалкогольные и энергетические напитки, пиво;

• аэрозольные баллончики;


• Более 1 упаковки лекарств или более 7 наименований (в любой форме, включая аэрозоли, капли, шприцы и т. д. В заводской оригинальной упаковке) лекарственных средств, кроме лекарств в объемах, предписанных врачом (документ на русском языке или на английском языке) при предъявлении такого рецепта или его копий;

• рабочие инструменты;

• термосы и фляги;

• любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги;

• флаги и баннеры размером более 2×1,5 м;

• флаги, вымпелы, не зарегистрированные в установленном порядке, а также эмблемы, символы, плакаты, транспаранты и иные средства, содержание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и законным интересам граждан, а также на пропаганду войны или связано с экстремистской деятельностью;

• все типы дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);

• любые радиоэлектронные и высокочастотные устройства, кроме мобильных телефонов.

 
 
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Руководство II Европейских Игр опубликовало список предметов, запрещенных на играх. Ранее сообщалось, что будут запрещены селфи-палки — теперь перечень...
 
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