ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В белорусском магазине продавали токсичные игрушки

13.06.2019 08:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Опасные детские игрушки нашли в торговой сети Сморгони. Вопросы вызвала игрушка в виде слизи для рук, сообщает БЕЛТА.

Сделана слизь из силикона, может принимать любую форму, ее можно мять, раскатывать, растягивать в разные стороны. Специалисты проверили пять разных артикулов товара. Индекс токсичности у них составил от 15 до 24,7 процентов — в пять раз токсичнее допустимого предела.

Торговой сети, где продавались токсичные игрушки, выдали запрет на их продажу. Опасную слизь уберут из всех торговых объектов, в которые ее уже поставили.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опасные детские игрушки нашли в торговой сети Сморгони. Вопросы вызвала игрушка в виде слизи для рук, сообщает БЕЛТА.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина утонул в реке в Браславском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Lida.Info
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • босоножки на устойчивом каблуке в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика