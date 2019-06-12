В белорусском магазине продавали токсичные игрушки

Сделана слизь из силикона, может принимать любую форму, ее можно мять, раскатывать, растягивать в разные стороны. Специалисты проверили пять разных артикулов товара. Индекс токсичности у них составил от 15 до 24,7 процентов — в пять раз токсичнее допустимого предела.





Торговой сети, где продавались токсичные игрушки, выдали запрет на их продажу. Опасную слизь уберут из всех торговых объектов, в которые ее уже поставили.