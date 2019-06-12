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Чемпион Беларуси по греко-римской борьбе Андрей Соловей дисквалифицирован на 4 года за допинг
Источник материала: Партизан
Белорусский борец греко-римского стиля Андрей Соловей дисквалифицирован на четыре года за применение допинга.
В пробе спортсмена обнаружили фуросемид. Отсчет срока отстранения ведется от 15 февраля 2019 года, все результаты, показанные борцом с 12 января 2019 года аннулированы, сообщает пресс-служба НАДА.
Отметим, что Соловей в 2018 году выиграл чемпионат Беларуси в весовой категории до 55 кг.
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Белорусский борец греко-римского стиля Андрей Соловей дисквалифицирован на четыре года за применение допинга.
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