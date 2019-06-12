Чемпион Беларуси по греко-римской борьбе Андрей Соловей дисквалифицирован на 4 года за допинг

В пробе спортсмена обнаружили фуросемид. Отсчет срока отстранения ведется от 15 февраля 2019 года, все результаты, показанные борцом с 12 января 2019 года аннулированы, сообщает пресс-служба НАДА.





Отметим, что Соловей в 2018 году выиграл чемпионат Беларуси в весовой категории до 55 кг.



