США готовы направить в Польшу дополнительно около 1000 военнослужащих

пресс-служба польского президента. 12 июня в Вашингтоне прошла встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Польши Анджеем Дудой. Итогом встречи стало подписание совместной декларации о сотрудничестве в обороне, сообщаетпольского президента.









Согласно документу, США увеличат военное присутствие в Польше. В дополнение к 4500 военнослужащим в Польшу будут переброшены еще около 1000 американских войск.





The Hill . Во время переговоров Трамп заявил, что раздумывает над переброской в Польшу дополнительно 2000 военнослужащих, но окончательное решение еще не принято, сообщает





По словам американского президента, США не будут отправлять дополнительные войска в Европу, а переведут часть контингента из Германии.





На совместной пресс-конференции после встречи Трамп заявил, инфраструктура для размещения около 1000 военнослужащих будет создана за счет Польши.









На вопрос, сколько точно американских войск будет переброшено в Польшу, Анджей Дуда ответил, что это решение остается за США.





Перед переговорами Трамп заявил, что Польша собирается купить у США более 30 истребителей F-35 последней модели.





В 2018 году власти Польши объявили о желании создать в стране базу для американских военных. Польша готова потратить на проект около 2 миллиардов долларов. Дуда предложил назвать базу «Форт Трамп».