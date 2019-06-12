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США готовы направить в Польшу дополнительно около 1000 военнослужащих

13.06.2019 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Также Польша собирается купить у США более 30 истребителейF-35.

12 июня в Вашингтоне прошла встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Польши Анджеем Дудой. Итогом встречи стало подписание совместной декларации о сотрудничестве в обороне, сообщает пресс-служба польского президента.


 
Согласно документу, США увеличат военное присутствие в Польше. В дополнение к 4500 военнослужащим в Польшу будут переброшены еще около 1000 американских войск.

Во время переговоров Трамп заявил, что раздумывает над переброской в Польшу дополнительно 2000 военнослужащих, но окончательное решение еще не принято, сообщает The Hill.

По словам американского президента, США не будут отправлять дополнительные войска в Европу, а переведут часть контингента из Германии.

На совместной пресс-конференции после встречи Трамп заявил, инфраструктура для размещения около 1000 военнослужащих будет создана за счет Польши.


На вопрос, сколько точно американских войск будет переброшено в Польшу, Анджей Дуда ответил, что это решение остается за США.

Перед переговорами Трамп заявил, что Польша собирается купить у США более 30 истребителей F-35 последней модели.

В 2018 году власти Польши объявили о желании создать в стране базу для американских военных. Польша готова потратить на проект около 2 миллиардов долларов. Дуда предложил назвать базу «Форт Трамп».

 
 
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Также Польша собирается купить у США более 30 истребителейF-35.
 
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