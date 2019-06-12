Горки присоединились к антитабачной акции

Источник материала: Горецкий вестник

Республиканская акция «Беларусь без табака» проводиться с 31 мая (Всемирный день без табака) по 21 июня (открытие II Европейских игр – соревнования свободные от табака).

Кампания призвана повысить осведомленность о пагубных последствиях употребления табака для легких человека, от рака до хронических респираторных заболеваний.





Рак легких

Табакокурение является ведущей причиной развития рака легких, и на его долю приходится более двух третей случаев смерти от этой болезни в мире. Воздействие вторичного табачного дыма в домашней обстановке и на работе также повышает риск рака легких. Отказ от курения может снизить риск заболевания раком легких: через 10 лет после прекращения курения риск развития рака легких сокращается примерно на половину по сравнению с риском для курильщика.

Хронические респираторные заболевания

Курение табака является ведущей причиной хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) — заболевания, при котором накопление гнойной слизи в легких вызывает болезненный кашель и мучительное затруднение дыхания. Риск развития ХОБЛ особенно высок среди лиц, начинающих курить в молодом возрасте, поскольку табачный дым значительно замедляет развитие легких. Табак также усугубляет астму, которая ограничивает активность и способствует утрате трудоспособности. Скорейшее прекращение курения — наиболее эффективный способ замедлить развитие ХОБЛ и облегчить симптомы астмы.

Последствия на различных этапах жизни

У младенцев, подвергшихся внутриутробному воздействию токсинов табачного дыма в результате курения матери или ее контакта с вторичным табачным дымом, нередко наблюдается замедление роста и функционального развития легких. Детям младшего возраста, подвергающимся воздействию вторичного табачного дыма, угрожают возникновение и обострение астмы, пневмонии и бронхита, а также частые инфекции нижних дыхательных путей.

Туберкулез

Туберкулез поражает легкие и ослабляет легочную функцию, которая еще больше страдает от курения табака. Химические компоненты табачного дыма могут провоцировать латентную инфекцию туберкулеза, которая имеется примерно у каждого четвертого человека. Активная форма туберкулеза, осложненная пагубным воздействием табакокурения на состояние легких, значительно повышает риск инвалидности и смерти от дыхательной недостаточности.

Загрязнение воздуха

Табачный дым представляет собой крайне опасную форму загрязнения воздуха: в нем содержится более 7 000 химических веществ, из которых 69 веществ входят в число известных канцерогенов. Каким бы незаметным и лишенным запаха ни был табачный дым, он может задерживаться в воздухе в течение почти пяти часов, подвергая присутствующих риску развития рака легких, хронических респираторных заболеваний и снижения легочной функции.

Для достижения Цели устойчивого развития, предусматривающей сокращение преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на одну треть к 2030 году, борьба против табака должна стать приоритетом для каждого из нас.

Позаботьтесь о своем здоровье и о здоровье окружающих вас людей — не начинайте курить, а если вы курите, то избавьтесь от этой привычки.

Раиса Прудникова, главный врач Горецкого центра гигиены и эпидемиологии