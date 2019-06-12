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В Светлогорске лесовоз разбил пять припаркованных машин

13.06.2019 09:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Светлогорске лесовоз разбил пять припаркованных машин
Фото из открытых источников

Негруженый лесовоз приехал из Паричей в Светлогорск для прохождения техосмотра, сообщает издание «Ранак».  

На въезде в город, возле здания САПУ, манипулятор грузовика упал и зацепил припаркованные на обочине дороги пять автомобилей.  

Самые серьезные повреждения получило авто «Ауди А6». Машину протащило по асфальту вверх колесами, она осталась без крыши.

Остальные авто получили менее существенные повреждения.

Пострадавших нет. 

В Светлогорске лесовоз разбил пять припаркованных машин
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