В Светлогорске лесовоз разбил пять припаркованных машин

Негруженый лесовоз приехал из Паричей в Светлогорск для прохождения техосмотра, сообщает издание « Ранак ».

На въезде в город, возле здания САПУ, манипулятор грузовика упал и зацепил припаркованные на обочине дороги пять автомобилей.

Самые серьезные повреждения получило авто «Ауди А6». Машину протащило по асфальту вверх колесами, она осталась без крыши.

Остальные авто получили менее существенные повреждения.

Пострадавших нет.

Грузовик и микроавтобус столкнулись на М1 под Барановичами Подробнее