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Минсвязи выпустит памятный спецштемпель к II Европейским играм

13.06.2019 09:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минсвязи выпустит памятный спецштемпель к II Европейским играм
Белпочта

Министерство связи и информатизации Беларуси выпускает в обращение памятный спецштемпель, который будет использоваться с 21 по 30 июня для проведения специального памятного гашения, посвященного II Европейским играм, сообщает РУП "Белпочта".

Цвет мастики - красный. Дизайн спецштемпеля разработала Марина Витковская.

Гашение состоится на Главпочтамте в Минске. Проект подготовлен при содействии фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

С 21 по 30 июня Минск станет столицей II Европейских игр - крупнейшего мультиспортивного события в истории современной Беларуси.


 

 
Теги: Минск
 
 
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Гашение состоится на Главпочтамте в Минске. Проект подготовлен при содействии фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".
 
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