Минсвязи выпустит памятный спецштемпель к II Европейским играм

Министерство связи и информатизации Беларуси выпускает в обращение памятный спецштемпель, который будет использоваться с 21 по 30 июня для проведения специального памятного гашения, посвященного II Европейским играм, сообщает РУП "Белпочта".

Цвет мастики - красный. Дизайн спецштемпеля разработала Марина Витковская.

Гашение состоится на Главпочтамте в Минске. Проект подготовлен при содействии фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

С 21 по 30 июня Минск станет столицей II Европейских игр - крупнейшего мультиспортивного события в истории современной Беларуси.



