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Минсвязи выпустит памятный спецштемпель к II Европейским играм
13.06.2019 09:51 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Министерство связи и информатизации Беларуси выпускает в обращение памятный спецштемпель, который будет использоваться с 21 по 30 июня для проведения специального памятного гашения, посвященного II Европейским играм, сообщает
Цвет мастики - красный. Дизайн спецштемпеля разработала Марина Витковская.
Гашение состоится на Главпочтамте в Минске. Проект подготовлен при содействии фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".
С 21 по 30 июня Минск станет столицей II Европейских игр - крупнейшего мультиспортивного события в истории современной Беларуси.
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Гашение состоится на Главпочтамте в Минске. Проект подготовлен при содействии фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".
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