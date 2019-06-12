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«Американский генерал» предложил белоруске 1,5 миллиарда долларов

13.06.2019 09:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Американский генерал» предложил белоруске 1,5 миллиарда долларов
pixabay.com

Молодечненка познакомилась в социальной сети «Facebook» с иностранцем. Мужчина представился генералом американской армии. По его словам, он служит в Ливии, планирует уйти в отставку и провести остаток жизни в тихой и уютной стране, такой как Беларусь.

Между ними завязались отношения. Спустя какое-то время мужчина сообщил об отправлении посылки с 1,5 млрд. долларов. Эти деньги должны были обеспечить паре счастливое будущее.

Однако по «нелепой случайности» на украинской границе задержали посла, который должен был передать посылку. За «ящик денег» таможне необходимо было заплатить $750. Ухажёр рекомендовал переводить деньги через банк.

Когда женщина отказалась, виртуальный воздыхатель от уговоров перешёл к ультиматумам. Пугал даже, что сам приедет – и тогда беды не миновать, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Установлено, что IP-адрес, откуда писал так называемый американский генерал, находится за пределами Республики Беларусь. 

«Американский генерал» предложил белоруске 1,5 миллиарда долларов
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В милицию обратилась 51-летняя жительница Молодечно. Женщина хотела проинформировать правоохранителей об очередной мошеннической схеме.
 
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