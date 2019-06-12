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В Жлобине ищут семилетнюю девочку
Источник материала: БелТА
13 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жлобинский РОВД устанавливает местонахождение Елизаветы Кирейчук 2011 года рождения, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
12 июня примерно в 19.00 девочка ушла со двора дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Она была одета в синее платье, темную шляпку и белые босоножки. У школьницы светлые волосы, рост 125 см, плотное телосложение.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просят сообщить по телефонам: 8 (02334) 3-13-66, 8 (029) 320-40-86 или 102.-0-
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13 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жлобинский РОВД устанавливает местонахождение Елизаветы Кирейчук 2011 года рождения, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный...
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