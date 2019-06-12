Kia модернизировала свой самый дорогой переднеприводный седан

Источник материала: Tut.by

Седан Cadenza, который в Корее известен под названием K7, в ряду Kia является самым крупным (длина почти 5 м) и солидным седаном с передним приводом — выше его в табели о рангах стоит только новый K900 на заднеприводной платформе, который, к слову, собирают и в Калининграде . Накануне в Корее прошла презентация обновленного K7.





Это плановая модернизация седана второго поколения — дебют нынешней Cadenza/K7 состоялся в начале 2016 года. Обновленная машина у себя на родине получила приставку Premier в обозначении. Из главных отличий от дореформенного автомобиля — более агрессивно оформленная и укрупнившаяся решетка радиатора, иные бамперы, более узкие фары и измененные задние фонари, соединенные светодиодной полоской.





В интерьере седана изменилось оформление передней панели, по центру которой красуется широкоформатный тачскрин медиасистемы диагональю 12,3 дюйма. Также K7 Premier обзавелся полностью цифровой комбинацией приборов, а с центральной консоли убрали стильные аналоговые часики. Появился усовершенствованный комплекс электронных помощников и новый селектор 8-ступенчатого «автомата», которым по умолчанию оснащаются все версии корейского седана.





Под капотом K7 Premier появился новый бензиновый мотор 2.5 GDi Smartstream, характеристики которого, правда, корейцы пока не озвучили. Остальные моторы известны по прежней версии — это 2,2-литровый турбодизель (202 л.с.), бензиновый V6 GDi объемом 3 л (266 л.с.), версия, работающая на газу (235 л.с.), и гибридная установка с атмосферным мотором объемом 2,4 л (159 л.с.) и электродвигателем (52 л.с.).





В Корее продажи K7 Premier начнутся уже в этом месяце. Цены стартуют от 22 600 долларов в пересчете.