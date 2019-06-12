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Kia модернизировала свой самый дорогой переднеприводный седан
Источник материала: Tut.by
Седан Cadenza, который в Корее известен под названием K7, в ряду Kia является самым крупным (длина почти 5 м) и солидным седаном с передним приводом — выше его в табели о рангах стоит только новый K900 на заднеприводной платформе, который, к слову, собирают
Это плановая модернизация седана второго поколения — дебют нынешней
В интерьере седана изменилось оформление передней панели, по центру которой красуется широкоформатный тачскрин медиасистемы диагональю 12,3 дюйма. Также K7 Premier обзавелся полностью цифровой комбинацией приборов, а с центральной консоли убрали стильные аналоговые часики. Появился усовершенствованный комплекс электронных помощников и новый селектор 8-ступенчатого «автомата», которым по умолчанию оснащаются все версии корейского седана.
Под капотом K7 Premier появился новый бензиновый мотор 2.5 GDi Smartstream, характеристики которого, правда, корейцы пока не озвучили. Остальные моторы известны по прежней версии — это 2,2-литровый турбодизель (202 л.с.), бензиновый V6 GDi объемом 3 л (266 л.с.), версия, работающая на газу (235 л.с.), и гибридная установка с атмосферным мотором объемом 2,4 л (159 л.с.) и электродвигателем (52 л.с.).
В Корее продажи K7 Premier начнутся уже в этом месяце. Цены стартуют от 22 600 долларов в пересчете.
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В Корее прошла презентация обновленного K7 - самого большого седана Kia на переднеприводной платформе.
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