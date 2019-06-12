﻿ Kia модернизировала свой самый дорогой переднеприводный седан. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Kia модернизировала свой самый дорогой переднеприводный седан

13.06.2019 09:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Седан Cadenza, который в Корее известен под названием K7, в ряду Kia является самым крупным (длина почти 5 м) и солидным седаном с передним приводом — выше его в табели о рангах стоит только новый K900 на заднеприводной платформе, который, к слову, собирают и в Калининграде. Накануне в Корее прошла презентация обновленного K7.


Это плановая модернизация седана второго поколения — дебют нынешней Cadenza/K7 состоялся в начале 2016 года. Обновленная машина у себя на родине получила приставку Premier в обозначении. Из главных отличий от дореформенного автомобиля — более агрессивно оформленная и укрупнившаяся решетка радиатора, иные бамперы, более узкие фары и измененные задние фонари, соединенные светодиодной полоской.


В интерьере седана изменилось оформление передней панели, по центру которой красуется широкоформатный тачскрин медиасистемы диагональю 12,3 дюйма. Также K7 Premier обзавелся полностью цифровой комбинацией приборов, а с центральной консоли убрали стильные аналоговые часики. Появился усовершенствованный комплекс электронных помощников и новый селектор 8-ступенчатого «автомата», которым по умолчанию оснащаются все версии корейского седана.


Под капотом K7 Premier появился новый бензиновый мотор 2.5 GDi Smartstream, характеристики которого, правда, корейцы пока не озвучили. Остальные моторы известны по прежней версии — это 2,2-литровый турбодизель (202 л.с.), бензиновый V6 GDi объемом 3 л (266 л.с.), версия, работающая на газу (235 л.с.), и гибридная установка с атмосферным мотором объемом 2,4 л (159 л.с.) и электродвигателем (52 л.с.).


В Корее продажи K7 Premier начнутся уже в этом месяце. Цены стартуют от 22 600 долларов в пересчете.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Корее прошла презентация обновленного K7 - самого большого седана Kia на переднеприводной платформе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кубок Стэнли выиграл клуб, еще в январе занимавший последнее место в НХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика