В Беларусь приехал новый Mercedes GLE с «прыгучей» подвеской

Источник материала: Tut.by

О новом поколении кроссовера Mercedes GLE (V167), который AUTO.TUT.BY уже успел опробовать на ходу , было известно все, кроме цен для нашего рынка. А теперь новинка добралась и до Беларуси — одну из первых машин американского производства показали в минском шоу-руме марки.





Напомним, что новый GLE базируется на модульной платформе MHA. Жесткость кузова на кручение улучшена на 20%, а в салоне стало просторнее благодаря возросшим габаритам — в длину GLE прибавил без малого 10 см (4,92 м), колесная база (почти 3 м) растянулась на 8 см и практически вся прибавка пошла на пользу задним седокам (места для ног, например, стало больше на 69 мм).





На 135 л увеличен объем багажника (825 л), максимальная вместимость со сложенными задними сиденьями — 2055 л. Да и грузить поклажу теперь легче — проем задней двери шире на 7,2 см.





В передней части интерьера — уже знакомая по новым моделям Mercedes революция в виде сплошного щитка с 12,3-дюймовыми экранами приборов и медиасистемы MBUX. И это, заметим, уже в базовой комплектации — причем управлять функциями можно любым удобным способом (например, голосом, жестами или с помощью тачскринов на руле). А среди опций, за которые не жалко и доплатить — атмосферная подсветка с 64 оттенками и функция Energizing, управляющая салонным освещением, аудиосистемой и массажером в сиденье (для поднятия настроения в самый раз!).





В Беларуси новый GLE доступен с двумя бензиновыми и двумя дизельными моторами. В пару всем им полагается 9-ступенчатый «автомат». Базовая версия GLE 300 d за 55 265 евро оснащена двухлитровой дизельной «четверкой» (245 л.с.) и способна разгоняться до 100 км/ч за 7,2 секунды. Паспортный расход в смешанном цикле — 6,1 л на 100 км. Версия GLE 400 d (от 64 375 евро) располагает шестицилиндровым турбодизелем объемом 3 л и мощностью 330 л.с. (стандартный спринт — за 5,7 секунды, расход — 7 л на 100 км).





Бензиновые машины — с рядными «шестерками» объемом 3 л, в нагрузку к которым идет 48-вольтовый стартер-генератор «мягкогибридной» системы EQ Boost (на короткое время он добавляет к отдаче мотора 22 л.с. и 250 Нм). На GLE 450 (от 61 570 евро) двигатель развивает 367 л.с., а на GLE 53 (от 71 060 евро) с пневмоподвеской AMG Active Ride Control с поперечной стабилизацией кузова — 435 л.с.





Базовое шасси GLE — с пружинами и дорожным просветом 205 мм, следующий уровень — пневмоподвеска Airmatic (2341 евро), позволяющая увеличить клиренс до 260 мм. Но самый интересный вариант — это активная гидропневматическая подвеска E-Active Body Control, за доплату в 8898 евро доступная для всех модификаций кроссовера, кроме базового GLE 300d. У нее есть специальный режим работы — когда автомобиль застрял, скажем, в песке, подвеска заставляет его «подпрыгивать», имитируя раскачку и изменяя в широких пределах удельное давление колес на опорную поверхность. Кроме того, E-Active Body Control значительно уменьшает крены в поворотах и распознает неровности, заранее регулируя жесткость каждого пневмоэлемента.





Наконец, типов полного привода 4Matic у GLE — два: у четырехцилиндровой версии это постоянный полный с межосевым дифференциалом (крутящий момент распределяется в пропорции 50:50), модификациям с «шестерками» положена трансмиссия с многодисковой муфтой подключения передней оси. Во втором случае можно заказать еще пакет Off-Road (2601 евро) — это раздаточная коробка с понижающим рядом, блокировка муфты и просвет 290 мм.





К настоящему моменту на новый GLE оформлено в общей сложности 30 заказов, а всего в этом году в нашей стране Mercedes рассчитывает продать до 70 кроссоверов. Напоследок отметим, что GLE выпускается на предприятии Daimler в Алабаме, но впоследствии его начнут собирать и на недавно заработавшем российском заводе Mercedes.