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В Беларусь приехал новый Mercedes GLE с «прыгучей» подвеской
Источник материала: Tut.by
О новом поколении кроссовера Mercedes GLE (V167), который AUTO.TUT.BY уже успел
Напомним, что новый GLE базируется на модульной платформе MHA. Жесткость кузова на кручение улучшена на 20%, а в салоне стало просторнее благодаря возросшим габаритам — в длину GLE прибавил без малого 10 см (4,92 м), колесная база (почти 3 м) растянулась на 8 см и практически вся прибавка пошла на пользу задним седокам (места для ног, например, стало больше на 69 мм).
На 135 л увеличен объем багажника (825 л), максимальная вместимость со сложенными задними сиденьями — 2055 л. Да и грузить поклажу теперь легче — проем задней двери шире на 7,2 см.
В передней части интерьера — уже знакомая по новым моделям Mercedes революция в виде сплошного щитка с 12,3-дюймовыми экранами приборов и медиасистемы MBUX. И это, заметим, уже в базовой комплектации — причем управлять функциями можно любым удобным способом (например, голосом, жестами или с помощью тачскринов на руле). А среди опций, за которые не жалко и доплатить — атмосферная подсветка с 64 оттенками и функция Energizing, управляющая салонным освещением, аудиосистемой и массажером в сиденье (для поднятия настроения в самый раз!).
В Беларуси новый GLE доступен с двумя бензиновыми и двумя дизельными моторами. В пару всем им полагается 9-ступенчатый «автомат». Базовая версия
Бензиновые машины — с рядными «шестерками» объемом 3 л, в нагрузку к которым идет 48-вольтовый стартер-генератор «мягкогибридной» системы EQ Boost (на короткое время он добавляет к отдаче мотора 22 л.с. и 250 Нм). На
Базовое шасси GLE — с пружинами и дорожным просветом 205 мм, следующий уровень — пневмоподвеска Airmatic (2341 евро), позволяющая увеличить клиренс до 260 мм. Но самый интересный вариант — это активная гидропневматическая подвеска E-Active Body Control, за доплату в 8898 евро доступная для всех модификаций кроссовера, кроме базового GLE 300d. У нее есть специальный режим работы — когда автомобиль застрял, скажем, в песке, подвеска заставляет его «подпрыгивать», имитируя раскачку и изменяя в широких пределах удельное давление колес на опорную поверхность. Кроме того, E-Active Body Control значительно уменьшает крены в поворотах и распознает неровности, заранее регулируя жесткость каждого пневмоэлемента.
Наконец, типов полного привода 4Matic у GLE — два: у четырехцилиндровой версии это постоянный полный с межосевым дифференциалом (крутящий момент распределяется в пропорции 50:50), модификациям с «шестерками» положена трансмиссия с многодисковой муфтой подключения передней оси. Во втором случае можно заказать еще пакет Off-Road (2601 евро) — это раздаточная коробка с понижающим рядом, блокировка муфты и просвет 290 мм.
К настоящему моменту на новый GLE оформлено в общей сложности 30 заказов, а всего в этом году в нашей стране Mercedes рассчитывает продать до 70 кроссоверов. Напоследок отметим, что GLE выпускается на предприятии Daimler в Алабаме, но впоследствии его начнут собирать и на недавно заработавшем
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О новом поколении кроссовера Mercedes GLE (V167), который AUTO.TUT.BY уже успел опробовать на ходу, было известно практически все. А теперь новинка добралась и до Беларуси.
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