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Семилетняя девочка пропала в Жлобине
Источник материала: БДГ
Третьеклассница Елизавета Кирейчук ушла из дома 12 июня вечером и не вернулась.
Об этом
Предполагается, что девочку могла увести женщина.
Была одета в синее платье, темную шляпку и белые босоножки. У ребенка светлые волосы, рост 125 см, плотное телосложение.
Активисты из гомельского отряда «Симуран»
Всем, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просьба сообщить по телефонам: 8(0232)70 41 28, +375 (29) 232 11 11 или 102.
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Третьеклассница Елизавета Кирейчук ушла из дома 12 июня вечером и не вернулась. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран».
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