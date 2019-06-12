Семилетняя девочка пропала в Жлобине

Третьеклассница Елизавета Кирейчук ушла из дома 12 июня вечером и не вернулась.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран».

Предполагается, что девочку могла увести женщина.

Была одета в синее платье, темную шляпку и белые босоножки. У ребенка светлые волосы, рост 125 см, плотное телосложение.

Активисты из гомельского отряда «Симуран» объявили сбор добровольцев и приступили к розыскам. Всю ночь они осматривали территорию города, проверяли подъезды, заброшенные здания, скверы. Пока безрезультатно.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просьба сообщить по телефонам: 8(0232)70 41 28, +375 (29) 232 11 11 или 102.