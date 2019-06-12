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Семилетняя девочка пропала в Жлобине

13.06.2019 09:59 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Третьеклассница Елизавета Кирейчук ушла из дома 12 июня вечером и не вернулась.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран».

Предполагается, что девочку могла увести женщина.

Была одета в синее платье, темную шляпку и белые босоножки. У ребенка светлые волосы, рост 125 см, плотное телосложение.

Активисты из гомельского отряда «Симуран» объявили сбор добровольцев и приступили к розыскам. Всю ночь они осматривали территорию города, проверяли подъезды, заброшенные здания, скверы. Пока безрезультатно.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просьба сообщить по телефонам: 8(0232)70 41 28, +375 (29) 232 11 11 или 102.

 
 
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Третьеклассница Елизавета Кирейчук ушла из дома 12 июня вечером и не вернулась. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран».
 
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