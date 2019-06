Беларусь заняла 97 место в рейтинге миролюбия

Источник материала: Ежедневник





Беларусь поднялась на 4 строчки «Глобальном индексе миролюбия» (Global Peace Index 2019), оказавшись на 97 позиции в рейтинге стран.

Об этом говорится в ежегодном исследовании Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace), опубликованном на сайте IEP.

В 2019 году Беларусь поднялась в рейтинге на четыре позиции и заняла 97-е место (в 2018 голу наша страна находилась на 101-м месте, а в 2017 году — на 103-м месте).

Что касается соседних стран, Украина в текущем году поднялась с 152-го места на 150-е. Польша заняла 29-е место. Показатели других соседей — Литвы и Латвии ухудшились. Литва опустилась на две позиции в индексе (с 36-го на 38-е место), Латвия — с 31-го на 35-е место. Россия осталась на прежнем, 154-м месте.

Исландия продолжает оставаться самой миролюбивой страной в мире, удерживая верхнюю строчку рейтинга с 2008 года. За ней следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия.

Последнее место в рейтинге занимает Афганистан (163 позиция. В список наименее миролюбивых стран попали также Южный Судан (161-е место), Йемен (160-е место) и Ирак (159-е место).

При формировании индекса миролюбия учитывались такие факторы, как уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, уровень террористической угрозы и участие той или иной страны в боевых действиях.