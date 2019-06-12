Сегодня на Гродненщине проходит областной День профилактики производственного травматизма

Источник материала: Вороновская газета





По состоянию на 01.06.2019 в организациях Гродненской области в результате несчастных случаев на производстве погибли 6 человек (за аналогичный период 2018 года — 6) и 29 (28) получили тяжелые травмы.

Среди основных причин несчастных случаев на производстве :

несоблюдение должностными лицами требований законодательства и своих обязанностей по охране труда;

невыполнение работниками элементарных требований безопасности, дисциплины и инструкций по охране труда, а также беспечность самих пострадавших или их коллег.

Ознакомьтесь с информацией и убедитесь, что :

Часто для недопущения производственного травматизма ( устранения его причин ) не требу е тся значительных финансовы х затрат ;

Многие несчастные случаи на производстве можно не допускать, если просто выполнять установленные требования дисциплины и безопасности труда, инструкций по охране труда и др.

Например, 28.01.2019 около 15.40 ч. в помещении зерносклада от поражения электрическим током погиб 55-летний заведующий зерноскладом КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» Берестовицкого района (причины: невыполнение требований Энергонадзора о приостановлении (запрете) эксплуатации мельницы в зернохранилище; использование и самовольный ремонт самодельных удлинителей для подключения к электрической сети ковшово-шнекового погрузчика; не назначение ответственного работника, контролирующего исправное состояние переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования).

10.05.2019 в 11.00 ч. на животноводческой ферме в результате наезда трактора с кормораздатчиком, двигавшегося задним ходом, получила тяжелые травмы 54-летняя животновод КСУП «Заря и К» Волковысского района, которая была доставлена в УЗ «Волковысская ЦРБ», где скончалась.

23.05.2019 около 13.06 ч. в цехе производства ДСП после выполнения ремонтных работ цепного конвейера сушилки №1 произошел запуск оборудования, в результате чего был затянут вращающимися элементами цепного конвейера и смертельно травмирован 22-летний слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования ИООО «Кроноспан» Сморгонского района .

24.05.2019 в 11.30 ч. при выполнении земляных работ по ул. Богушевича на строительном объекте «КПД № 94 А в м-не «Южный-3» произошло обрушение грунта, вследствие чего погиб 30-летний дорожный рабочий ОАО «Гродножилстрой» г. Гродно.

26.04.2019 около 9.20 ч. на строительном объекте «Жилой дом № 1 с помещениями обслуживания, г. Гродно, ул. Курчатова» при выполнении укладки перемычек в проёме наружной стены упал с 8-го этажа, в результате чего получил смертельные травмы 38-летний каменщик ОАО «Гродножилстрой» г. Гродно (содержание алкоголя в крови 1,7 промилле).





Также алкоголь обнаружен в крови 2-х работников, получивших тяжелые травмы:

20.02.2019 около 12.00 ч., после отстранения утром от работы (в связи с нахождением в состоянии алкогольного опьянения) вернулся на рабочее место к картофелехранилищу, залез на деревянный настил высотой около 1,2 м, на котором при наклоне за ведром с картофелем не удержался на ногах, упал и получил тяжелую травму 38-летний полевод КСУП «Гудогай» Островецкого района (содержание алкоголя в крови 2,9% промилле).

28.03.2019 около 23.10 ч. в литейном цехе во время заливки металла в форму при резком наклоне ручного ковша произошло разбрызгивание расплавленного металла, в результате чего получил тяжелую травму (ожог) 52-летний литейщик металлов и сплавов ОАО «Лидский литейно-механический завод» (содержание алкоголя в крови 2,35 промилле).

Кроме того, 03.01.2019 около 11.30 ч. на территории Трабского лесничества при валке деревьев в результате падения дерева (неподлежащего валке) получили тяжелые травмы 37-летний и 28-летний вальщики леса ГЛХУ «Ивьевский лесхоз».

23.01.2019 около 14.45 ч. при выполнении работ по демонтажу электропроводки в цехе розлива ОАО «Лидское пиво» упал с высоты 2 м и получил тяжелые травмы 27-летний электромонтажник-наладчик, работающий у индивидуального предпринимателя.

05.02.2019 около 13.45 ч. после урока при спуске по ступенькам лестничного марша оступилась, упала и получила тяжелую травму 36-летняя учитель биологии ГУО «Средняя школа № 8 г. Слонима».

06.02.2019 около 13.00 ч. в накопительном зале МТФ «Ягнещицы» подойдя к корове, получил тяжелую травму ноги вследствие удара копытом в коленный сустав 20-летний ветеринарный фельдшер ОАО «Сеньковщина» Слонимского района.

10.02.2019 около 10.30 ч. при сортировке телят на МТФ «Парубишки» оступившись попала ногой в пространство между поворотной звездочкой и транспортером навозоудаления ТСН-160А, в результате чего получила тяжелые травмы стопы 57-летняя оператор машинного доения РУСП «Совхоз Вороновский».

01.03.2019 около 15.15 ч. на строительном объекте в г. Островец при разборке опалубки на перекрытии второго этажа отстегнул от места крепления карабин стропа предохранительного пояса и упал вниз, получив тяжелые травмы 21-летний каменщик СУ № 210 ОАО «Гроднопромстрой» г. Гродно.





04.03.2019 около 11.00 ч. в Кревском лесничестве при валке одного из деревьев в результате падения зависшего другого дерева был прижат к земле и получил тяжелую травму позвоночника 47-летний лесник ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз».

06.03.2019 около 12.15 ч. при вакцинации крупного рогатого скота и передвижении по помещению оступилась, упала на бетонный пол и получила тяжелую травму ноги 56-летняя ветеринарный врач филиала «Азот-Агро» УСХП «Новый Двор-Агро» Ивьевского района.

12.03.2019 около 11.40 ч. при выполнении лесосечных работ из-за порыва ветра произошло падение дерева, в результате которого получил тяжелую травму 47-летний вальщик леса ГЛХУ «Ивьевский лесхоз».

22.03.2019 около 13.45 ч. при работе на выходе к рампе ККЦ упал с лестницы и получил тяжелые травмы 34-летний электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОАО «Волковысский мясокомбинат».

01.04.2019 около 10.05 ч. на строительном объекте в г. Лида при подсчете элементов опалубки, перемещаясь по бетонной поверхности, отвлекся, оступился и упал, получив тяжелую травму 42-летний кладовщик ЧСУП «Вертикаль 21 век» Лидского района.

05.04.2019 около 16.45 ч. в ходе демонтажа башенного крана произошло проседание грунта, в результате чего уложенная на подкладки стрела крана начала заваливаться на бок и тяжело травмировала 50-летнего монтажника строительных машин и механизмов УМ №220 ОАО «Гроднопромстрой» г. Гродно.

11.04.2019 около 17.00 ч. на СТО в г. Гродно при ремонте системы освещения и светосигнализации рефрижератора Schmitz при попытке стать на стремянку оступился, упал и получил тяжелую травму ноги 54-летний слесарь по ремонту автомобилей «ФИРМА МОКА» СХТП ООО г. Гродно.

13.04.2019 около 18.17 ч. на автодороге Р11 (вблизи деревни Полоная) при разъезде со встречным грузовым автомобилем от него отсоединилась крышка ступицы левого колеса и пробила лобовое стекло служебного автомобиля «Рено-Мастер», в результате чего получила тяжелые травмы 38-летний почтальон по сопровождению и обмену почты Кореличского УПС Новогрудского РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта».

19.04.2019 около 11.30 ч. при передвижении по коридору терапевтического отделения зацепилась за незакрепленный край линолеума (в месте стыка), упала на спину и получила тяжелую травму 54-летняя медицинская сестра УЗ «Дятловская центральная районная больница».

23.04.2019 около 11.00 ч. при загоне быков с площадки выгула в помещение МТФ «Селявичи» в результате контакта с животным получил тяжелую травму 53-летний полевод КСУП «Имени Дзержинского» Слонимского района.

27.04.2019 около 14.00 ч. в деревообрабатывающем цехе не дождавшись полной остановки пил, открыл дверцу защитного ограждения станка и просунул левую руку в пильный узел с целью извлечения застрявшего горбыля, в результате чего получил тяжелую травму (неполная травматическая ампутация верхней конечности на уровне средней трети предплечья) 60-летний укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз».

30.04.2019 около 16.40 ч. при подъеме на технологическую лестницу для мойки оборудования по приготовлению творога упала с высоты 1,4 м и получила тяжелую травму 51-летний изготовитель творога филиала «Сморгонские молочные продукты» ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».

30.04.2019 около 17.00 ч. при следовании в цех на крыле погрузчика «Тoyotа» упал под его колеса и в результате наезда получил тяжелую травму 29-летний подсобный рабочий на лесозаготовках ООО «МС группа» Гродненского района.

08.05.2019 около 11.00 ч. при снятии картофелесажалки с хранения получил тяжелые травмы ног 45-летний тракторист-машинист КСУП «Заря и К» Волковысского района.





11.05.2019 около 10.30 ч. в помещении механических мастерских после замены гидроцилиндров произошло падение погрузочного бункера картофелесажалки, в результате чего был тяжело травмирован проходивший рядом 49-летний тракторист-машинист ОАО «Вселюб» Новогрудского района.

22.05.2019 около 15.10 ч. при регулировке уплотнения насосного оборудования в канализационном помещении глубиной 4 м в результате наматывания края куртки костюма на вращающийся вал получил тяжелую травму правого плеча 55-летний слесарь-сантехник ОАО «Гроднопромтехника» г. Гродно.

27.05.2019 около 11.30 ч. на производственной территории при утилизации бульдозера Д342Г, находясь внутри кабины, стал выдавливать ногой стекло, которое разрушилось и тяжело травмировало 44-летнего электрогазосварщика ДПУП «Слонимский завод железобетонных конструкций».

Учитесь на чужих ошибках !!!

Большинство несчастных случаев можно было не допустить!

Возвращайтесь с работы живыми и здоровыми!

Гродненское областное объединение профсоюзов