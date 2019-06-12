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Посмотрите, как строитель из США стал героем Instagram

13.06.2019 10:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Строитель из Техаса (США) быстро набрал популярность в Instagram, делая фотографии с пародиями на типичные снимки «инфлюенсеров». Об этом пишет Media Leaks со ссылкой на Mashable.

Строитель по имени Омар всего за месяц смог стать звездой в Instagram, сделав восемнадцать публикаций и таким образом собрав 334 тысячи подписчиков. Все началось с того, что мужчина решил выяснить: что означает слово «инфлюенсер»? По словам дочери Омара, поняв кто это, он сам решил стать звездой соцсети.

Инфлюенсеры (от английского influence — «влиять») — люди, мнение которых имеет значение для определенной аудитории.

Первые фотографии в профиле Омара появились в начале мая. Там он позирует на строительной площадке и шутит, что теперь «парни на него наезжают из-за того, что он стал моделью»:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Omar (@justaconstructionguy) 6 Май 2019 в 8:24 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Omar (@justaconstructionguy) 3 Май 2019 в 3:15 PDT

Позже Омар решил спародировать типичные фотографии, которые обычно выкладывают другие «инста-звезды». Например, снимок с подборкой личных вещей:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Omar (@justaconstructionguy) 4 Май 2019 в 5:05 PDT

Не обошлось и без пародии на популярные в свое время снимки в стиле «Следуй за мной»:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Omar (@justaconstructionguy) 7 Май 2019 в 4:04 PDT

Вскоре Омар добрался и до кадров, на которых есть еда и кофе:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Omar (@justaconstructionguy) 6 Июн 2019 в 8:57 PDT

Мода на самокаты тоже не прошла мимо мужчины:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Omar (@justaconstructionguy) 7 Май 2019 в 10:07 PDT

Некоторые пользователи в комментариях отметили, что Омар является «национальным достоянием, и его надо защищать любой ценой».

Впрочем, менее доверчивые подписчики предполагают, что профиль Омара — успешный маркетинговый проект. К такому выводу они пришли из-за того, что мужчина подписан лишь на аккаунты брендов, с чьими товарами фотографируется, а также тематические паблики о строительстве и жизни в его родном городе.

 
 
Ссылка на источник 58
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Первые фотографии в профиле Омара появились в начале мая.
 
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