Посмотрите, как строитель из США стал героем Instagram

Источник материала: Tut.by

Строитель из Техаса (США) быстро набрал популярность в Instagram, делая фотографии с пародиями на типичные снимки «инфлюенсеров». Об этом пишет Media Leaks со ссылкой на Mashable.

Строитель по имени Омар всего за месяц смог стать звездой в Instagram, сделав восемнадцать публикаций и таким образом собрав 334 тысячи подписчиков. Все началось с того, что мужчина решил выяснить: что означает слово «инфлюенсер»? По словам дочери Омара, поняв кто это, он сам решил стать звездой соцсети.

Инфлюенсеры (от английского influence — «влиять») — люди, мнение которых имеет значение для определенной аудитории.

Первые фотографии в профиле Омара появились в начале мая. Там он позирует на строительной площадке и шутит, что теперь «парни на него наезжают из-за того, что он стал моделью»:

Позже Омар решил спародировать типичные фотографии, которые обычно выкладывают другие «инста-звезды». Например, снимок с подборкой личных вещей:

Не обошлось и без пародии на популярные в свое время снимки в стиле «Следуй за мной»:

Вскоре Омар добрался и до кадров, на которых есть еда и кофе:

Мода на самокаты тоже не прошла мимо мужчины:

Некоторые пользователи в комментариях отметили, что Омар является «национальным достоянием, и его надо защищать любой ценой».

Впрочем, менее доверчивые подписчики предполагают, что профиль Омара — успешный маркетинговый проект. К такому выводу они пришли из-за того, что мужчина подписан лишь на аккаунты брендов, с чьими товарами фотографируется, а также тематические паблики о строительстве и жизни в его родном городе.