Республиканский интернет-квест «Скарбы краіны»

Источник материала: Новости Дзержинска

С 10 июня по 8 июля 2019 года Национальный центр художественного творчества детей и молодежи приглашает учащихся учреждений дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 10 до 16 лет принять участие в Республиканском интернет-квесте «Скарбы краіны», посвященном Году малой родины.

Мероприятие проводится с целью патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи посредством приобщения к изучению региональных народных традиций, белорусского исторического и культурного наследия с использованием информационно-коммуникационных технологий.

К обязательным техническим требованиям для участия в конкурсе относятся: возможность доступа или подключения к сети Интернет, использования фото- и видеосъемки, использования программ для монтажа фото и видео, установки и использования QR-сканера на мобильном устройстве.

Условия проведения размещены на сайте Национального центра художественного творчества детей и молодежи. Регистрация команд и выполнение задания отборочного этапа проходят с 10 июня до 17.00 14 июня 2019 года по ссылке .



