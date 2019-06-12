Зажигали «виртуозы»

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Настоящим подарком для коллектива, учащихся ГГАТК и просто любителей хорошей инструментальной музыки и живого звука стало выступление вокально-инструментального ансамбля учреждения образования «Городокские виртуозы».





«Виртуозы» играли под открытым небом — на территории колледжа. В исполнении ребят звучали композиции прошлых лет и популярные у современной молодёжи мелодии. Вместе с юными музыкантами выступал руководитель и идейный вдохновитель ВИА «Городокские виртуозы», педагог дополнительного образования Игорь Салу.

«Городокские виртуозы» — молодой креативный коллектив, который уже завоёвывает призвание не только местной публики. Учащиеся приняли участие в областном этапе республиканского смотра-конкурса «АРТ-вакацыі-2019», который прошёл 14 марта. Своё выступление команда ГГАТК, в которую кроме ВИА вошли группа «Вишня», участники театрального творческого объединения «Серпантин», солисты объединения «Эстрадная песня», подготовила концертную программу, посвящённую Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецкого-фашистских захватчиков. «Городокские виртуозы» заняли третье место в своей номинации.

Любовь ШЛЕЙКО.