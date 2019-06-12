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Сельхозпродукция подешевела в мае на два процента

13.06.2019 10:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Сельхозпродукция подешевела в мае на два процента

Сельскохозяйственная продукция подешевела в мае по сравнению с апрелем на 2%, сообщили в Национальном статистическом комитете. По сравнению с декабрем прошлого года цены выросли на 2,4%.

В частности, в растениеводстве цены по сравнению с апрелем уменьшились на 8,1%, к декабрю выросли на 6,6%, в животноводстве — минус 0,05% и плюс 1,2% соответственно.

Цены в промышленности в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,6%, к декабрю прошлого года — на 3,4%. Цены в строительстве увеличились на 1,2% и 2,2% соответственно.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в мае по сравнению с апрелем снизились на 0,4%, к уровню декабря выросли на 0,9%, услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличились на 1,1% и 1,3% соответственно
 
 
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Сельскохозяйственная продукция подешевела в мае по сравнению с апрелем на 2%, сообщили в Национальном статистическом комитете. По сравнению с декабрем прошлого...
 
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