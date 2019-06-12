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Спортивный праздник для инвалидов-колясочников пройдет 15 июня в Минске

13.06.2019 10:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Спортивный праздник для инвалидов-колясочников пройдет 15 июня в Минске
Фото: / Гомельские ведомости

Минская объединённая организация общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов - колясочников» (МОО ОО «РАИК»)  проведет одиннадцатый Мемориал им. Николая Игнатьевича Колбаско. Это интересный, уникальный, спортивный праздник для инвалидов-колясочников, который сближает людей с инвалидностью, позволяет им проявить силу воли, почувствовать дух соперничества, обрести новых друзей.

  • Дата: 15 июня 2019 года
  • Место проведения: Учреждение «Минский городской центр олимпийского резерва по легкой атлетике «Атлет»
  • Адрес: г. Минск, ул. Корженевского 16 Ж.
  • Начало: 10:30.

Уникальность мероприятия в том, что и участники, и организаторы, и судьи соревнований являются инвалидами-колясочниками.

Главный приз Мемориала будет разыгран в гонке на 3000 метров. А также состязания пройдут в двоеборье, дартсе и комбинированной эстафете. В программе мероприятия соревнования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Параллельно соревнованиям будут проходить мастер-классы по бочче (паралимпийскому виду спорта) и фитболу.

Спортивный праздник для инвалидов-колясочников пройдет 15 июня в Минске Что такое Дефлимпийские игры?

К участию в Мемориале привлекаются все колясочники Республики Беларуси, в том числе и звёзды белорусского  инваспорта: Параолимпийские Чемпионы, Чемпионы Мира и Европы, а так же организации и люди, заинтересованные в интеграции и вовлечении инвалидов-колясочников в общество.

Целью данного мероприятия является привлечения инвалидов-колясочников к активному образу жизни, к занятиям физической культурой, развития активной реабилитации в Беларуси продвижения идеи здорового образа жизни, распространение идеи независимого образа жизни, способствованию развития ассистивных технологий для людей с инвалидностью в Беларуси, общения, сотрудничества, обмена опытом в интеграции и реабилитации колясочников.

Мемориал им. Н.И. Колбаско проводится при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и учреждения «Минский городской центр олимпийского резерва по легкой атлетике «Атлет». Инфопартнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

СПРАВКА

Николай Игнатьевич Колбаско – в 1968 году в результате последствий полученной в детстве травмы позвоночника был парализован, и с тех пор передвигался только в инвалидной коляске. Но, не смотря на это, закончил «Белорусский государственный университет», аспирантуру научно-исследовательского института Госплана БССР и стал экономистом в области макроэкономики. В те годы был практически единственным инвалидом-колясочником в СССР, который работал в государственных учреждениях. В 1990 году был избран народным депутатом Верховного Совета Республики Беларусь. Был одним из инициаторов создания  особой комиссии по делам инвалидов, уникальной для всех парламентов Европы и единственным депутатом национальных парламентов в Европе, который передвигался на инвалидной коляске. В 1994 году в выборах первого Президента независимой Республики Беларусь был выдвинут в кандидаты в Президенты. С момента создания возглавлял Белорусскую федерацию физической культуры  и спорта инвалидов. Был председателем Центрального Правления ОО «Белорусское общество инвалидов». Создал и возглавлял независимый Научно-аналитический центр проблем реабилитации инвалидов. Имеет государственные награды. Умер Николай Игнатьевич 20 июня 2004 года.

 
Теги: Минск
 
 
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В программе - гонка на 3000 метров, состязания в двоеборье, дартсе и комбинированной эстафете. Также пройдут соревнования для детей с нарушением опорно-двигательного...
 
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