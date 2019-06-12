Когда вид из окна ценнее газа на участке. Как дача под Браславом стала лучшим местом для жизни

Источник материала: Tut.by

Парадокс: все восхищаются белорусской природой и мечтают жить в домике у озера и на опушке леса, а в цене почему-то «элитные» поселки под Минском. Для героя нашего материала Геннадия даже наличие газовой трубы не стало аргументом в пользу участка вблизи столицы. Свой дом он построил в деревне у подножия горы Маяк в Браславском районе, и теперь у него лучший вид из окон на озеро Снуды, чистый воздух и пение птиц. А еще этот дом примечателен тем, что в нем сочетается несочетаемое — традиционная русская печь и современный тепловой насос.





Бывшая дача стала домом

Большинство участков, которые находятся в живописных местах, но вдалеке от цивилизации, не так уж и дороги: надел в коттеджном поселке под Минском будет стоить в разы дороже уединенного хутора у озера. Такие места воспринимаются скорее как дачи.

Семья Геннадия приобрела участок в деревне Кезики уже давно. Когда-то здесь, между горой Маяк и озером Снуды, стояла колхозная ферма, а прямо на берегу была утятница (загон для уток). Всего этого здесь уже давно нет, землю сельсовет передал под строительство домов, прибрежную зону облагородили.

— У нас здесь рыбалка хорошая: с берега за утро можно ведро плотвы крупной натягать, — рассказывает Геннадий. — Ловятся лини, лещи, окунь, щука.





На участке Геннадия раньше стоял небольшой домик, он использовался как дача. Когда встал вопрос, где строить дом — в Минске, или где-то рядом со столицей, вспомнили о любимых Кезиках.

— Зачем постоянно ездить на дачу из столицы, если тут можно жить? — рассказывает Геннадий. — Нужно было лишь решить вопросы с коммуникациями: построить дом здесь не такая уж большая проблема. Но что дальше? Здесь газа нет и никогда не будет, чем отапливать дом? Дрова, пеллеты — не вариант. Часто по работе нужно было покидать дом, а котлы на таком топливе требуют к себе внимания. В строительной компании, у которой я заказывал домокомплект, рассказали про геотермальное отопление. Можно сказать, что это стало решающим моментом: вскоре на участке появился фундамент, на нем строители быстро собрали сруб из клееного бруса. Быстро — это значит, что через год дом был готов к заселению.





Но сначала на участке появилась баня. Ее рубили вручную, из стволов сосны большого диаметра — от 30 см и больше. В ней есть и жилая комната, так что можно было приезжать в Кезики с ночевкой до окончания строительства дома. Зимой положительную температуру в бане поддерживают электрические полы. Современные технологии позволяют получать электроэнергию бесплатно: для этого нужно установить солнечные батареи. Но Геннадий посчитал, что оборудование обойдется в 20 тысяч рублей. Поэтому от этой идеи отказался: затраты никогда не отобьются.

— Можно установить и солнечные коллекторы для подогрева воды в бане, но для этого есть печка и почти бесплатные дрова.









Из чего строить дом, Геннадий сомневался недолго — только дерево. И в самом деле: не строить же из блоков дом на берегу. Решил, что это будет клеенный брус. И проект, и сруб заказывал в минской фирме — нашел ее через своих знакомых.

Интерьер вокруг печи

Общая площадь дома — 144 м². Первый этаж — это большое пространство со вторым светом и огромными окнами, выходящими на озеро.





Чего мы не ожидали увидеть внутри этого дома, так это большую русскую печь из черного кирпича. Она — главный элемент интерьера. Это вовсе не декорация: хозяева регулярно ее протапливают в холодное время года, готовят еду. Хозяйка говорит, что зимой любимое место в доме — это лежанка. Лежа на теплой печи, можно через большие окна любоваться озером.

В фронтальную часть печи встроен еще и камин. Он с водяной рубашкой и может греть теплоноситель в общей системе отопления. Правда, им хозяева очень редко пользуются.

Зона кухни, оснащенной современной техникой, спрятана от общего пространства за печью.



Чем хорош клееный брус, так это минимальными затратами на чистовую отделку. В нашем случае стены просто покрыты воском

На первом этаже нашлось место для гостевой спальни с санузлом.

На втором этаже обустроены спальня, санузел и гардеробная. Владелец дома говорит, что здесь можно было организовать еще несколько комнат, но тогда гостиная осталась бы без второго света. Да и к тому же жилого пространства владельцам и так достаточно.



Окна в доме деревянные: пластик выглядел бы чужеродно.

Кстати, не стоит верить, что дома из клееного бруса не дают усадки — дают. Этот сруб уселся почти на 10 см. Впрочем, каких-то проблем это не доставило: бревна не крутило, трещин на брусе нет. Между венцами производитель применял специальный герметик — он зарекомендовал себя лучше, чем стандартные межвенцовые уплотнители. Стены толщиной 20 сантиметров не продуваются, и дом хорошо держит тепло. Его равномерной усадке способствовала также тяжелая черепичная кровля.





Ограждения на балконе — толстое каленое стекло. Оно очень прочное, и на него можно без опаски облокотиться.





За домом почти сразу начинается поросшая лесом гора Маяк. Чтобы предотвратить сползание земли на участок, пришлось сделать подпорную стенку. В склон хорошо вписался погреб и беседка. На их месте когда-то был деревенский карьер, поэтому земляные работы свелись к минимуму.





Беседку и подпорную стенку сделали из камня.

— Складывали местные ребята, здесь это распространенная технология. Камня много, местные умеют с ним работать. Валуны раскалывают и укладывают в опалубку на раствор таким образом, чтобы лицевая часть кладки получилась ровной. Камень не только оригинально выглядит — даже в самый жаркий день здесь ощутимо прохладней.





Моя автономность

Геотермальное отопление только на схеме выглядит просто и понятно. На деле же это целый комплекс работ. Для теплового насоса потребовалось пробурить возле дома три скважины по 110 метров и опустить в них трубы с антифризом. Трубы из скважин сходятся в один центральный колодец. От него уже идет две трубы в котельную — «подача» и «обратка». После монтажа специалисты настроили систему. Теперь снижение или повышение температуры в доме регулируется автоматически, без участия человека.

— Иногда я вызываю специалистов из Минска, чтобы удостовериться, что все в порядке. Иногда, конечно, электричество пропадает — и тепловой насос останавливается. Но это случается очень редко, и как только в сети появляется напряжение — все оборудование само запускается. Кстати, мощности электросети теперь достаточно: в Кезики провели новую линию, поставили новый трансформатор.



Тепловая мощность насоса, установленного в котельной дома, — 17 кВт. Рядом находится комбинированная емкость на 750 литров, в которой происходит нагрев воды системы ГВС и отопления (300 литров горячей воды ГВС и 450 литров буферный объем системы отопления). Она же объединяет работу ТН и камина с водяной рубашкой

Геннадий решил воспользоваться всеми возможностями теплового насоса и установить в спальнях фанкойл. Это так называемая система пассивного охлаждения за счет циркуляции теплоносителя через грунтовый коллектор, без работы компрессора. То есть фанкойл будет работать по принципу кондиционера, но практически бесплатно.



Фанкойл

Дом греют теплые полы: они везде, кроме спален. В спальнях применяется необычная система «теплый плинтус». По сути, это мини-конвектор, установленный вместо плинтусов пола. И выглядят они как плоский плинтус. Однако внутри находятся медные трубки с латунным оребрением, по которому циркулирует горячая вода. Это низкотемпературный источник тепла (+36−37 градусов), который неплохо себя зарекомендовал при совместной работе с тепловыми насосами.



Теплый плинтус

Теплые плинтусы установили под большие окна — они справляются не хуже, чем внутрипольные конвекторы.

— В самые холодные месяцы за отопление, горячую воду, освещение, работу бытовых приборов и прочее набегает до тысячи кВт (примерно 190 рублей — прим. REALTY.TUT.BY). Я считаю, что это вполне нормально. Весной и летом расходы ниже. Я прикидывал, что получается чуть дешевле газа. Будет гораздо дешевле, когда поставлю отдельный счетчик на отопление и перейду на новый тариф «три копейки». Неизвестно, сколько этот тариф продержится, но знаю, что люди за тепловой насос уже платят 20−30 рублей в месяц.





Вся эта система стоила недешево. Но тут арифметика сложнее, чем простое сравнение с газовым или пеллетным котлом. Здесь речь идет вот о чем: стоит ли переплачивать десятки тысяч долларов за участок, ценность которого только в том, что к нему подведен газ.



