Какие орехи лучше покупать: очищенные или нет

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Любой человек, пытающийся соблюдать правила ЗОЖ, знает, как полезны орехи, и обязательно включает их в свой рацион. Их справедливо считают суперфудом, и ежедневная горсть орехов — важнейший элемент питания. Но вот какие орехи полезнее, в скорлупе, или те, с которых ее уже удалили? Объясняет « АиФ ».



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В продаже есть всякие, ассортимент их очень широк, но уже очищенные орехи преобладают.

Заговор мерчандайзеров?

Они заполняют красивые упаковки, которыми торгуют в интернете, в гипермаркетах и даже в обычных сетевых магазинах, расположенных у дома. Горы очищенных орехов радуют глаз в магазинах, которые открывают выходцы из Средней Азии (хотя в них обычно можно купить орехи со всего мира). С орехами в скорлупе сложнее, их выбор меньше, они теряются на фоне выкладки очищенных орехов. Часто они хранятся в коробках или мешках, выставленных явно скромно, и не бросающихся в глаза.

Но в любом случае мы гораздо чаще покупаем орехи без скорлупы, и обычно уже как-то обработанные — поджаренные, подсоленные, засахаренные и т.д. Почему мы так делаем? Это та вывернутая ситуация, когда предложение рождает спрос. Мы покупаем то, что нам продают, а не то, что нам хочется. Плюс это удобно, не нужно тратить время и силы на освобождение орехов от скорлупы.

Задачка про орешки для 3-го класса

А многие уверены, что экономичнее. Ведь несмотря на то, что орехи в скорлупе стоят дешевле, после их чистки сами зерна окажутся дороже. На самом деле, это заблуждение. Нечищеные орехи существенно дешевле. Не верите — проведите с детьми практическое занятие по этой теме с помощью кухонных весов.

Но главная ценность орехов в скорлупе не в этом. Полезные вещества в них сохраняются лучше и больше. Это доказано в серьезных научных экспериментах. Давайте разбираться.

Почему орехи считают суперфудом?

Потому что в них много мощных антиоксидантов, ненасыщенных жирных кислот и макро- и микро-элементов. В маленьком объеме орехового зернышка их очень много — это настоящая пуля здоровья.

Теперь представьте, что вы очистили их от скорлупы, плюс многие ядра раскололись. Это значит, что доступ кислорода к ненасыщенным жирным кислотам увеличился и они быстрее окислятся, или, говоря более понятным языком, прогоркнут (именно такой привкус они приобретают). Это называется порчей орехов. То есть срок их годности резко сокращается.

А в терминах здоровья это значит, что они из полезных станут вредными: окисленные ненасыщенные жиры превращаются в своих антиподов — многие продукты окисления жирных кислот становятся канцерогенами. Мы это хорошо знаем на примере жарки, когда под действием высоких температур ненасыщенные жиры окисляются очень быстро, образуя канцерогенные вещества. Но так бывает и при медленном окислении растительных масел. И неважно, где они находятся — в бутылке или в орехе. Кстати, в жареных орехах окисленных жиров ещё больше, чем в очищенных сырых.

Шкурный вопрос

Теперь про антиоксиданты. Вы обращали внимание, что большинство орехов покрыты коричневатой оболочкой, ботаники называют ее пелликулой (в переводе с латыни это уменьшительно-ласкательное название шкуры или кожи — кожица)? Так вот в этой тонкой кожице, легко слетающей со многих ядер, и сосредоточена главная сила орехов. Большинство антиоксидантов и ряд минералов сосредоточены именно в ней (см. таблицу).

А когда вы снимаете скорлупу, пелликула повреждается и часто отшелушивается. У некоторых орехов, которые обычно продают белыми, это происходит очень легко, у них кожица плохо сращена с ядром. Но в любом случае, этот процесс усиливается при сортировке, перевозке, перегрузке, фасовке и хранении всех орехов. На дне упаковок с очищенными ядрами часто скапливается пыль, и это самое полезное — слущенная и разрушенная пелликула.

Теперь вы верите, что самые полезные орехи — те, которые вы купили в скорлупе и которые кололи сами?

Таблица. Сравнение содержания антиоксидантов в орехах Вид орехов Содержание антиоксидантов (ммоль/100 г) Орех с пелликулой Орех без пелликулы Грецкий орех 23,07 1,13 Лесной орех (лещина) 0,70 0,16 Арахис 1,97 0,84 Фисташки 1,27 0,89 Миндаль 0,41 0,11 Кедровые орехи 0,37 — * Кешью 0,39 - Каштан 4,67 0,76 Бразильский орех 0,25 0,19 Пекан 8,33 - Примечание: * Прочерк означает, что достоверных научных данных нет

Подготовлено по данным исследований ученых США и Финляндии