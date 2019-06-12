﻿ Макс Корж выпустил новый трек «Шантаж». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макс Корж выпустил новый трек «Шантаж»

13.06.2019 10:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня Макс Корж выпустил новый трек «Шантаж». Как и многие песни до этого, работы белорусского рэпера продолжают выходить синглами. О том, чтобы выпустить полноценный альбом, музыкант пока не думает. Так что слушаем новый трек и готовимся к концерту лунинецкого рэпера в Минске.

Билеты на концерт Макса Коржа на стадионе «Динамо» 24 августа в Минске еще есть.

КУПИТЬ БИЛЕТ

Рэп и хип-хоп-концерты в Минске

Читайте также
Максим и Татьяна Корж ждут второго ребенка
«Лунинецкие бродяги». Корж выпустил новый клип — это (почти) влог о поездке по Америке и Европе

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на Фестиваль Евроигр

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Макс Корж выпустил новый трек «Шантаж». Как и многие песни до этого, работы белорусского рэпера продолжают выходить синглами. О том, чтобы выпустить...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Очередь заняли с вечера, но все равно не попали». Как в Беларуси начался прием документов в гимназии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика