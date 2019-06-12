Источник материала: Tut.by

Сегодня Макс Корж выпустил новый трек «Шантаж». Как и многие песни до этого, работы белорусского рэпера продолжают выходить синглами. О том, чтобы выпустить полноценный альбом, музыкант пока не думает. Так что слушаем новый трек и готовимся к концерту лунинецкого рэпера в Минске.

Билеты на концерт Макса Коржа на стадионе «Динамо» 24 августа в Минске еще есть.

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Рэп и хип-хоп-концерты в Минске

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