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Макс Корж выпустил новый трек «Шантаж»
Источник материала: Tut.by
Сегодня Макс Корж выпустил новый трек «Шантаж». Как и многие песни до этого, работы белорусского рэпера продолжают выходить синглами. О том, чтобы выпустить полноценный альбом, музыкант пока не думает. Так что слушаем новый трек и готовимся к концерту лунинецкого рэпера в Минске.
Билеты на концерт Макса Коржа на стадионе «Динамо» 24 августа в Минске еще есть.
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Сегодня Макс Корж выпустил новый трек «Шантаж». Как и многие песни до этого, работы белорусского рэпера продолжают выходить синглами. О том, чтобы выпустить...
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