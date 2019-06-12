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В Минске покажут задушевную комедию с актрисой из «Моей прекрасной няни»
Источник материала: Tut.by
В душные июньские деньки хочется отдохнуть от городской суеты, желательно где-нибудь на пляже или в деревне на шашлыках. Это планы на уикенд, а вот среди недели, например, 26 июня, лучше всего сходить в КЗ Минск
Спектакль «Кадриль» — комедия в двух действиях. Трогательная и очень смешная история о любви по пьесе Владимира Гуркина, автора знаменитой комедии «Любовь и голуби». В маленьком поселке, где жизнь протекает по своим законам, по соседству живут в двухквартирном доме дружные соседи. На одной половине — Николай и Лида, на другой — Александр и Валентина. Но пробежала между ними то ли кошка, то ли мышка, и из-за пустячной ссоры решили они поменяться мужьями и женами. Ведь всегда кажется, что у соседа жена красивее, а муж соседки не пьющий да хозяйственный. Удивительный обмен в корне изменил их жизнь, которая стремительно закружилась в вихре событий, словно в кадрили. Все смешалось и перепуталось в семьях Звягинцевых и Арефьевых. Завертелась головокружительная карусель, в которую оказалась втянутой и одинокая бабенка Макеевна, чуть было не оказавшаяся «без вины виноватой».
Сочный колоритный язык, народный юмор, глубоко и насыщенно выписанные характеры героев и искрометная игра актеров делают спектакль ярким и динамичным. Алена Яковлева играла во многих российский телесериалах и спектаклях, чем и заслужила звание народной артистки России; Ольга Прокофьева, заслуженная артистка России, известная одной из главных ролей в «Моя прекрасная няня», знакома с жанром комедии не понаслышке; Даниил Спиваковский, российский актер театра и кино и заслуженный артист России, награжденный ТЭФИ; Валерий Гаркалин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ и заслуженный артист России Татьяна Яковенко.
Этот незамысловатый, но тем не менее достаточно интересный по сюжету спектакль заставит вас посмеяться от души и вспомнить нечто родное, из своей деревни или семейных будней.
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В душные июньские деньки хочется отдохнуть от городской суеты, желательно где-нибудь на пляже или в деревне на шашлыках. Это планы на уикенд, а вот среди недели,...
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