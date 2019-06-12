Источник материала: Новости Волковыска

Церемония награждения победителей XII творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов прокуратуры состоялась 12 июня в Минске.

В номинации «Лучший цикл материалов в средствах массовой информации о деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением законодательства» победителем среди аппаратов прокуратур областей и города Минска, городов областного подчинения признан коллектив прокуратуры Могилевской области; лауреатом – коллектив прокуратуры Брестской области; победителем среди аппаратов прокуратур районов и городов районного подчинения стал коллектив прокуратуры Новогрудского района, а лауреатом – коллектив прокуратуры Волковысского района.

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