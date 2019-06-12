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Путин: информационное поле СНГ должно быть открытым, с минимальным количеством ограничений

13.06.2019 09:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин считает, что информационное пространство СНГ должно быть максимально открытым, а источники информации деполитизированными.

"Во-первых, оно должно быть открытым, это пространство. Здесь должно быть минимальное количество различных ограничений. А если они и есть, они должны быть связаны исключительно только с безопасностью и какими-то общепризнанными элементами нравственности, морали и так далее", - сказал Путин в интервью телекомпании "Мир", которое опубликовано на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что в целом должно быть максимально открытое информационное пространство с тем, чтобы любые источники информации были защищены, уважаемы и могли эффективно работать.

"При этом чем менее политизированы они будут, тем лучше. Информация должна распространяться. Свобода не в интересах тех, кто ее распространяет, а в интересах граждан, которые пользуются этой информацией", - сказал Путин.

Глава государства рассчитывает, что подача материала будет интересной и содержательной, а люди смогут этим пользоваться для того, чтобы лучше понимать друг друга, чувствовать, что происходит у соседей и использовать самые лучшие практики.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин считает, что информационное пространство СНГ должно быть максимально открытым, а источники информации деполитизированными.
 
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