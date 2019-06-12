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В Жлобине пропала 7-летняя девочка

13.06.2019 10:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Жлобине пропала семилетняя девочка.  

По информации поисково-спасательного отряда «Симуран», Кирейчук Елизавета Сергеевна вечером двенадцатого июня ушла с 17 микрорайона города. Местонахождение девочки до сих пор не установлено. Сообщается, что ребенка могли увести.  

В Жлобине пропала 7-летняя девочка
Фото: vk.com/simuran_zhlobin

Школьница была одета в синее платье, темную шляпку и белые босоножки.  

Девочка ростом около 125 сантиметров, у нее светлые волосы и плотное телосложение.  

Информацию о местонахождении девочки просят сообщить по телефонам: 8 (0232) 70 41 28, +375 (29) 232 11 11 или 102.  
 

Люди в материале: Кирейчук Елизавета
 
 
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Новости Беларуси. В Жлобине пропала семилетняя девочка.   По информации поисково-спасательного отряда «Симуран», Кирейчук Елизавета Сергеевна вечером...
 
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