﻿ В Нотр-Даме впервые после пожара пройдет месса. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Нотр-Даме впервые после пожара пройдет месса

13.06.2019 10:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Франции. Служба состоится 15 июня. Ее проведет архиепископ Парижа Мишель Опети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нотр-Даме впервые после пожара пройдет месса

Из соображений безопасности туда приглашены всего 20 человек. На этой службе осветят алтарь. Затем на площадке у собора пройдет еще одна молитва, участие в ней смогут принять все желающие. Событие будет транслироваться в прямом эфире на французском телевидении.

В Нотр-Даме впервые после пожара пройдет месса

Напоминаем: пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам в ближайшие пять лет. 

Люди в материале: Эммануэль Макрон
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Франции. Служба состоится 15 июня. Ее проведет архиепископ Парижа Мишель Опети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из соображений безопасности...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусов перестали пускать на экскурсии в украинскую зону отчуждения и на ЧАЭС - туроператор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика